Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek'e gitti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak ve Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) 6'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Bosna Hersek'e gitti.

Erdoğan'ı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Ankara protokolü uğurladı.

AVRUPA'DAN GELEN BİRÇOK TÜRK İLE BULUŞACAK

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6'ncı UETD Genel Kurul Toplantısı'nda Avrupa'nın birçok bölgesinden gelen Türkler ile buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayırca Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından kendisine verilecek fahri doktora için gerçekleştirilecek törene katılacak.