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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt işareti yaptı

Mersin'de gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı, vatandaşlara birlik çağrısı yaparken Bozkurt işareti yapmayı da ihmal etmedi.

Haber Merkezi | 10.03.2018 - 14:06..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt işareti yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de AK Parti kongresi öncesi vatandaşlara hitap etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin konuşan Erdoğan, operasyonların kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

İŞTE O AN

Erdoğan, konuşması sırasında  teröristlere karşı birlik ve beraberlik çağrılarını yineledi.

Cumhurbaşkanı, Rabia işaretinden önce bu kez Bozkurt işareti de yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt işareti yaptı

"REİS BİZİ AFRİN'E GÖTÜR"

Bu sırada vatandaşlar "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları atmaya başladı.

Coşkulu kalabalığa karşı yaptığı açıklamaların ardından kongre salonuna giren Cumhurbaşkanı, burada da sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bozkurt işareti yaptı VİDEO

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