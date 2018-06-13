taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.968
USD
4,6431
EURO
5,4677
ALTIN
193,15
PETR
75,7300

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam 24 TV'ye konuk olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesi bu akşam 23.00’te 24 TV’ye konuk olacak.

Haber Merkezi | 13.06.2018 - 15:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam 24 TV'ye konuk olacak

Türkiye düşmanları safları sıklaştırdı. Türkiye tarihinin en kritik seçimine gidiyor. Proje terör örgütlerine, ekonomik saldırılara karşı millet son sözü söyleyecek. 24 Haziran’da eski Türkiye ile güçlü ve büyük Türkiye hayali kuranlar yarışacak.

Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağından Rize Güneysu’dan 24 TV’ye konuk olacak.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Yayın Danışmanı Ersoy Dede ile Cumhurbaşkanı özel yayını 13 Haziran çarşamba günü 23.00’te 24 TV ve 360 ortak yayınında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam 24 TV'ye konuk olacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi

373
Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye

Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye

430
Bloomberg'in 24 Haziran anketi

Bloomberg'in 24 Haziran anketi

247
Mardin'de HDP'liler AK Partililere saldırdı: 8 yaralı

Mardin'de HDP'liler AK Partililere saldırdı: 8 yaralı

159
Ovit Tüneli'nden geçen adamın mutluluğu

Ovit Tüneli'nden geçen adamın mutluluğu

126
Rus taraftar TRT yorumcusunu öptü

Rus taraftar TRT yorumcusunu öptü

85
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94