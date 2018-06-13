Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam 24 TV'ye konuk olacak

Türkiye düşmanları safları sıklaştırdı. Türkiye tarihinin en kritik seçimine gidiyor. Proje terör örgütlerine, ekonomik saldırılara karşı millet son sözü söyleyecek. 24 Haziran’da eski Türkiye ile güçlü ve büyük Türkiye hayali kuranlar yarışacak.
Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba ocağından Rize Güneysu’dan 24 TV’ye konuk olacak.
24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Yayın Danışmanı Ersoy Dede ile Cumhurbaşkanı özel yayını 13 Haziran çarşamba günü 23.00’te 24 TV ve 360 ortak yayınında.