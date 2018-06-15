Bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Şanlıurfa'da AK Partililere yönelik saldırı ile ilgili şunları söyledi:

"Ramazan bayramının ülkemizi ve milletimiz tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu bayram da İslam dünyası sıkıntılar içinde girdi. Terörle bu noktada ayrışarak değil terörün içerisinde girdik. Umutlarımızı kaybetmiş değiliz. Umutlarımızı tazeleyere giriyoruz. Her bayram bir umuttur bizim için . Dün Şanlıurfa Milletvekilimiz İbrahim Halil Yıldız'ın abisini Suruç'ta terör örgütü PKK, HDP bunlar öldürdüler. Aileden birkaç kişiyi yaraladılar içlerinde ağır olanlar da var."

"HDP'Lİ OLDUĞUMUZU BİLMİYOR MUSUNUZ" DEYİP SALDIRIYORLAR

"Bunlar birer tahrik unsuru olarak hala bu işi bırakmış değiller . Esnaf ziyareti yapılırken, 'Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Nasıl buraya gelirsiniz' gibi bir yaklaşımla o aileye bu tür bir bir saldırı cereyan etti. Dört ölü var. Dokuz kadar yaralı var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işin peşini bırakmayacağız VİDEO

"MİLLETMİN HUZURUNU KAÇIRMAYA KiMSENİN HAKKI YOK"

"Bunlar bizi üzen ve gerçekten barışa koşalım diyenler biz demokrasi barış özgürlükten yanayız diyenler çözüm sürecinde yaptıkları oyunları yapmaya devam ediyorlar . Biz milli birlik, beraberlik dedik aynı şeyi yaptılar. Çözüm süreci dedik aynı şeyi yaptılar. Ne yaparlarsa yapsınlar, şunu bilsinler ki biz bu işin arkasını bırakmayacağız. Ne Gabar'da ne Tendürek'te ne Besler Deresi'nde bırakacağız, ne de de bu tür yerlerde bırakacağız. Üzerine üzerine gideceğiz. Tek terörist kalmayana kadar bunu kovalayacağız.

Benim milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. Devlet olarak huzuru, mutlululuğu, birliği beraberliği, kardeşliği tesisle görevliyiz. Bunu tesis etmeye çalışırken, bu tür olaylarla karşı karşıya kaldığımız zaman da gereğini yapma durumundayız. Milletimin bu oyunlara gelmemesini, kardeşliği elden bırakmamasını, dayanışma içerisinde özellikle de 24 Haziran'ı hayırlısıyla başarmamızı, atlatmamızı, milletimizden özellikle rica ediyorum."