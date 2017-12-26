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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için Çad'ın Encemine şehrine geldi. Ziyaret, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması özelliğini taşıyor.

AA | 26.12.2017 - 16:09..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi tarafından havaalanında resmi tören ile karşılandı.

ÇAD'I ZİYARET EDEN İLK CUMHURBAŞKANI

Ziyaret, Çad’a Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrası, Çad Cumhurbaşkanı Debi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi yemek verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çad'da

TÜRKİYE-SUDAN İLİŞKİSİ

Türkiye ile Çad arasındaki ilişkiler son yıllarda artış kaydetti. Geçmişi 16. yüzyıla kadar dayanan siyasi ilişkiler, 1969 yılında Nijerya'daki Türk Büyükelçiliği'nin Çad'a akredite olmasıyla yeniden tesis edildi.

Daha sonra 1 Mart 2013'te Encemine'de Türk Büyükelçiliği faaliyete geçti. Çad'ın Ankara Büyükelçiliği ise 10 Aralık 2014'te açıldı. Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in davetiyle Çad Cumhurbaşkanı Idriss Debi 27-30 Nisan 2000'de Türkiye'yi ziyaret etti.

Dönemin Çad Başbakanı Kalzeube Payimi Deubet de 15-18 Aralık 2014'te Türkiye'ye resmi ziyaret düzenledi. Türkiye ve Çad arasındaki toplam ticaret hacmi 2016 itibarıyla yaklaşık 40 milyon dolar seviyesinde. Türkiye’nin Çad'a yaptığı ihracat yaklaşık 18 milyon, ithalat ise yaklaşık 22 milyon dolar civarında.

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