Cumhurbaşkanı Çanakkale Zaferi'nin anma törenine katıldı

18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen törende Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünde şehitlerimiz anıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam cezasına değindi:

Erdoğan'dan idam açıklaması: Parlamento gereğini yapacaktır VİDEO

16 NİSAN'DAN SONRA PARLAMENTO İDAM TALEBİNİZİN GEREĞİNİ YAPACAKTIR

"O katiller ve onları destekleyen kim varsa hak ettileri cezayı alacak. Hiç merak etmeyin 16 Nisan'dan sonra parlamento inanıyorum ki onlarla ilgili idam talebinizin gereğini yapacaktır"





* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ

"15 Temmuz gecesi tankların önüne arslanlar gibi dikilen bu milletin karşısında kim durabilir? Şehadeti göze almış insanların elde edemeyeceği hiçbir başarı yoktur. Hep ne diyoruz, korkaklar zafer anıtı dikemez diyoruz. Milletimiz cesaretini 15 Temmuz'da F-16, tank, helikopter, silahlara karşı durarak göstermiştir. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en reformcu hizmetlerine imza atmış bir kadro olarak tarihi bir değişim teklif ediyoruz. 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak olan Anayasa değişikliği sistemin amacı istikrar ve güveni garanti altına almaktır.

BU SİSTEM YERLİDİR, MİLLİDİR

Krizlerin sebebi olan istikrarsızlığı üreten mevcut sistem yerine dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki yönetim sistemine geçiyoruz. Bunun adını Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak koyduk ve milletimizin huzuruna getirdik. Bu sistem yerlidir, millidir. Onun için de anayasa değişikliğiyle gelen Cumhurbaşkanlığı sistemini milli, yerli, demokrat olan herkes sahiplenmiştir. İnanıyorum ki, sahiplenecektir.

"GAYEMİZ ÇANAKKALE'DE TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİREN ECDADIMIZA LAYIK OLABİLMEK"



Bizim gayemiz Çanakkale'de yedi düvele meydan okuyan dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ecdadımıza layık olabilmektir. Çanakkale savaşlarını bilmeyen oradaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı kalbinde hissetmeyen hiç kimsenin yüreği bu millet için çarpmaz.

102 YIL MEHMETÇİK ÇANAKKALE'DE ÇARPIŞIRKEN YİNE BİRİLERİ SAVAŞA NE GEREK VAR DİYORDU

Bundan 102 yıl önce Mehmetçik Çanakkale'de çarpışırken yine birileri bu savaşa ne gerek var diyordu. Ülkemizde böyle bir kesim her zaman olmuştur. Bugün Irak'ta, Suriye'de ne işimiz var dedikleri gibi. Türkiye Cumhuriyeti bizim ilk değil son devletimizdir. Osmanlı da bizimdir, Selçuklu da bizimdir, binlerce yıllık tarihimizde gelip geçmiş tüm devletler bizimdir.

BU ÜLKENİN TERÖRİSTLERE FEDA EDECEK TEK BİR İNSANI YOKTUR

Devleti yaşatmanın yolu insanı yaşatmaktan, insanı yaşatmanın yolu da onun kendisini huzur ve güven içinde sağlamaktan geçiyor. Bu ülke geçmişte önceliği insanı yaşatmak yerine, kendi saplantılarının esiri olan bir anlayışı yüzünden çok bedel ödedi. Bu ülkenin ne teröristlere ne de onların arkalarındaki güçlere verilecek tek bir karış toprağı, feda edecek tek bir insanı yoktur.

Terör örgütlerinin hepsi bir olmuş ve bu sisteme karşı çıkıyor. Ana muhalefet de karşı çıkıyor. 16 Nisan'da benim milletim Batı'nın yanlış tavrına karşı en güzel cevabı verecektir. Siz bakanımıza kapı kapatamazsınız, uluslararası hukukta bunun yeri yok. böyle devam edersiniz karşılığını bulacaksınız. Onlar istemese de Türk milletinin yeniden dirilişi kaçınılmazdır."