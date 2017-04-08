Cumhurbaşkanı: Bundan sonra halk karar verecek

Anayasal olarak kimin aday olup olamayacağının belli olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Sen de kendine güveniyorsan kalkar aday olursun. Seçilir veya seçilmezsin. Ama seni kendi partin aday yapmadı. Şimdi ise Türkiye'de yeni bir süreç var. Bundan dolayı çılgına dönüyorlar. Bundan sonra halk karar verecek." dedi.

Erdoğan: Bundan sonra millet karar verecek rahatsız oldukları bu-VİDEO

"EVET AÇIK ARA ÖNDE"

Anket sonuçlarını değerlendiren Erdoğan, "Şu anda bir oran zikretmeyeyim. Ama açık ara diyebilirim ve bu açık ara gidiş daha da artarak devam edecek, bu onu gösteriyor. Bizim meselemiz şu anda öyle bir oran çıkmalı ki, bu bir defa bu ülkenin hizmetinde olan bütün insanlara öz güven kazandırmalı" dedi.

TEK ADAM İDDİALARINA YANIT VERDİ

Tek adam iddialarına yanıt veren Erdoğan, "Aklıselim ile dersimizi iyi çalışarak, halkımıza verdiğimiz hizmetle, çünkü biz bu halka efendi olma gayreti içinde olmadık. Tek adam, tek adam diyorlar ya... Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz bir defa kolektif aklın bir ürünü olarak siyaset yaptık. Bizim en önemli aldığımız ahlak dersi edeptir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN LOKANTALAR İDDİALARINA CEVAP VERDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Erdoğan, "Sen hayatında neyi yönettin, kaç kişi yönettin? Önce bunu söyle. Onun hayatında böyle bir şey yok. Onun için de ne diyor? 'Lokantayı bile icabında kapatabilecektir' Böyle bir şey olabilir mi, bir cumhurbaşkanının böyle bir görevi olabilir mi? Lokantayı kapatan kimdir? Bak onu da öğrenmesi lazım, ben ona söyleyeyim. Belediye başkanları lokanta kapatır." şeklinde konuştu.