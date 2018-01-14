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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP gereken dersi alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta sevgi seliyle karşılandı. Erdoğan burada Bahçeli ile yaptığı görüşmeye değinerek "CHP zihniyeti dersini alacak" dedi.

Haber Merkezi | 14.01.2018 - 13:38..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP gereken dersi alacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongresi için Tokat'a gitti. Tokatlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dev bir kalabalıkla karşıladı.

"CHP ZİHNİYETİ GEREKEN DERSİ ALACAK"

Erdoğan burada yaptığı konuşmasında Devlet Bahçeli ile ittifak görüşmelerine değindi. "Milli mutabakatımızla beraber Türkiye, yeni bir dönemin önünü açacak." diyen Erdoğan "Milli mutabakatı hep beraber sağlayacağız, tavanda da tabanda da karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP gereken dersi alacak

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"CHP ZİHNİYETİ BU MİLLETTEN GEREKEN DERSİ ALACAK"

"Tokatımızın saygıdeğer güzel insanları, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum. 6. Olağan Kongre vesilesiyle bugün Tokat'tayız. 3.5 yıl oldu, artık bunu geride bırakıyoruz, bugün yeni bir milada başlıyoruz. Bu milli irade, yerli irade oldukça, 2019'un martı, kasımı geliyor mu? Milli mutabakatımızla beraber Türkiye yeni bir dönemin önünü açacak. Bu adımlarla beraber Bir birlik, beraberlik. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da duydunuz. Görüşmeleri duydunuz, gördünüz. Bir milli mutabakatı hep beraber sağlayacak, tavanda da tabanda da karşımızdaki o CHP zihniyeti bu milletten gereken dersi alacak. Buna hazır mıyız? Öyleyse daha çok çalışacağız. Kapı kapı dolaşacağız. Birileri bizi bölmeye çalışıyor. Onlara da gereken dersi arazide vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP gereken dersi alacak

"ZANNEDİYOR Kİ AMERİKA ÖLENE KADAR BENİ KORUYACAK"

Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kim ki gayret eder, askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, güvenlik korucularımızla, millet olarak F-16 oluruz, helikopterlerimizle, tank, toplarımızla beraber bunların inlerine kadar girdik, giriyoruz ve gireceğiz. 780 bin kilometre kare şehit kanları ile yoğrulmuştur. Pensilvanya'da ne işin var? Zannediyor ki Amerika ölene kadar beni koruyacak. Seni biraz daha kullanır kullanır ondan sonra kirli çamaşır olarak kapının önüne atar. Sen millete ihanet ettin, bunun bedelini ağır ödeyeceksin."

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