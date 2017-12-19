Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibutili mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısındaki törende, Erdoğan ve Guelleh'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı. Konuk Cumhurbaşkanı Guelleh, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

16 TÜRK DEVLETİNİN BAYRAKLARI TÖRENDE YER ALDI

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Guelleh, merdivenlerde Türkiye ve Cibuti bayrakları önünde el sıkışarak poz verdi.

BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelere geçen Erdoğan ve Guelleh daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da yer aldı.