Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi

Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevapladı.

İLK KEZ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk tartışmalarıyla ilgili ilk kez konuştu.

"OLAY ÇOK ÇİRKİN"

Üzerinden birkaç gün geçti. Atatürk’le ilgili bir tartışma oldu. Afet İnan ile ilişkisi, yakışıksız, annesiyle ilgili sözler söylendi. Toplumda tepki oldu, yargı süreci başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Olay çok çirkin. Şüphesiz ki annelerin eşlerin bu işe karıştırılması son derece çirkin. Olay yargı sürecine girdiği için olayı kendimi yargı yerine koymak suretiyle değerlendirmem doğru olmaz. Zaten önce gözaltı, sonra tutuklama işlemleri oldu. Nereye kadar uzar bunu yargıda göreceğiz."

İşte Erdoğan'ın önemli açıklamaları;

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Çevredeki bazı ülkelerle birlikte, Suudi Arabsitan, Katar gibi ülkeler de biz bu mücadeleyi veririz dediniz. Bu ziyarette bu ülkelere dair bir teklif sunacak mısınız?

"Bunları her zaman konuştuk yine konuşabiliriz. Katar, Suudi Arabistan bundan çekinen ülkeler değil. Her zaman bu tür dayanışmayı gösterecek ülkelerdir. Yaptığımız ikili görüşmelerde bu bilgileri kendilerinden aldığımız için söylüyoruz."

ÇİN İLE YAPILAN ANLAŞMA

Çin ile suçluların iadesi konusuna anlaşma imzalandı. Spesifiki bir iade söz konusu olacak mı? Özellikle aranan bazı FETÖ’cüler varmı? Onların istediği var mı?

"Spesifik demeyelim de içeriğinde ifade ettikleriniz de söz konusu. Gerek BM mülteciler yüksek komiserliği kapsamında olanlar var. AB kapsamında olanlar var. Bunun dışında kalanlar ilk etaptadır. Onun dışında olanlar bir iadeye müsaitse olur. Bunun dışında yasal olarak verilmesi olanlar varsa verilebilir."

ÇİPRAS'LA FETÖ GÖRÜŞMESİ

Yunan Başbakan Çipras’la görüştünüz. FETÖ’cüler konusunda net tavır var mı?

"Net tavır yargı, Yargı bağımsızdır. verilen cevap bu. Maalseef 15 – 20 gün içinde teslim ederiz dediler ama buna rağmen olmadı."

"TL BİZE GÜÇ KATACAKTIR"

Uluslararası ticarette özellikle bazı ülkelerle yerli paranın kullanılması konusunda çağrınız olmuştu. Çin ile Türkiye arasında para takası gerçekleşmişti. Bu yönde ilerleme var mı nasıl görüyorsunuz süreci?

"Doğrusu bunu gerçekleştirirsek bir defa kur baskısından paralarımızı kurtarmış oluruz. Onun için de bizzat ekonomi bakanlarımız başta olmak üzere bunun yanında 3. nükleer enerji olayı gerçekleşirse veyahut da kredi olayı gerçekleşirse bu konularda alışverişlerde yerli parayı kullanmak, bir tarafta Çin parası Yuan diğer tarafta TL bize güç ciddi katacaktır. Rakamlar ufak değil. Ciddi rakamlar var. Onun için de bu sürekli olarak gündemimzde. Merkez bankalarımızı görüştürüyoruz. Gerek Rusya gerek İran gerek Çin’le temas söz konusu. En ciddi süreçleri Rusya ve Çin ile yapyıoruz. Yerli paraya geçişin ilk adımlarını atarsak diğer ülkeler de bunu takip eder. Diğer ülkelede bunu takip edecektir. Bu da bize kur baskısından kurtarmak için büyük avantajlar sağlayacaktır."