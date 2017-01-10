taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.394
USD
3,7901
EURO
4,0017
ALTIN
144,53
PETR
53,7000

Cumhurbaşkanı Erdoğan Coca Cola CEO'su Kent'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Coca Cola'nın üst yöneticisi Muhtar Kent'i kabul etti.

AA | 10.01.2017 - 23:46
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Coca Cola CEO'su Kent'le görüştü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gaziantep'te çatışma sırasında yaşananlar kamerada

Gaziantep'te çatışma sırasında yaşananlar kamerada

250
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba öldürüldü

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba öldürüldü

138
Dolar ve Euro'da son durum

Dolar ve Euro'da son durum

1159
Türkiye'ye körfez ülkelerinden yatırım geliyor

Türkiye'ye körfez ülkelerinden yatırım geliyor

495
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne saldıran terörist öldürüldü

256
DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

DEAŞ'ın kaçırdığı iki askerden acı haber

200
Gaziantep'te polise ikinci saldırı

Gaziantep'te polise ikinci saldırı

138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM