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Cumhurbaşkanı Erdoğan Coca Cola CEO'su Kent'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Coca Cola'nın üst yöneticisi Muhtar Kent'i kabul etti.
AA | 10.01.2017 - 23:46
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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