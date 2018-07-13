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Başkan Erdoğan Beştepe'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 11:59..
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Başkan Erdoğan Beştepe'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

"BAZILARI GİBİ YOLUNU ŞAŞIRMADI"

Binali Yıldırım, Erdoğan'ın kendisi hakkında sarf ettiği, "Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı." sözleri üzerine duygulanarak ağladı.

Başkan Erdoğan Beştepe'de

Erdoğan: Binali Yıldırım bazıları gibi yolunu da şaşırmadı ViDEO

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Binali Yıldırım'a verdiği hizmetlerden dolayı şahsım, milletim ve devletim adına teşekkür ediyorum. Bizim burada takdim ettiğimiz madalya, fedakarlıklar karşısında vefa borcumuzun nişanesidir. Bu madalyanın bir başka gayesi de hizmet ehlini yeni projeleri, yeni eserler için teşvik etmektir.

Sadece son 16 yılda ülkemize milletvekili, Ulaştırma Bakanı, Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, inşallah bundan sonra TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecektir. Gerek Bakanlığı gerekse Başbakanlığı döneminde sergilediği uzlaşmacı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum."

Başkan Erdoğan Beştepe'de

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