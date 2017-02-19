Cumhurbaşkanı Erdoğan cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yaptığı konuşmasında cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili, değişikliğe karşı çıkanların "ha bire yalan yanlış bir şeyler söylediğini" ifade ederek bu sistem ile birlikte rejimin değişmediğini, yargının etkisiz hale gelmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, 16 Nisan'ın da "Cumhuriyetimizin son asırdaki en büyük kazanımı olacağını" ifade etti.

"YANLIŞ BİLGİLER YAYILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Erdoğan'ın konuya ilişkin konuşması şu şekilde;

"Bu anayasa değişikliyle ilgili olarak o kadar yanlış bilgiler yayılmaya çalışılıyor ki, işin aslını bilmezsek biz bile tereddüde kapılacağız.

Anayasa değişikliğine ve cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkan gafiller, ha bire bir şeyler söylüyorlar ama hep yanlış yalan söylüyorlar.

"CUMHURBAŞKANI'NI SEÇME YETKİSİNİ MİLLETE VERİYORUZ"

Her şeyden önce Türkiye'de rejim değişmiyor. Yürütme ortadan kalkmıyor, Meclis kapanmıyor, yargı etkisiz hale getirilmiyor.

Cumhuriyetimizin son asırdaki en büyük kazanımı 16 Nisan olacak. Demokrasiyi ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçme yetkisini doğrudan millete veriyoruz..

"GERÇEKÇİ VE DOĞRU OLOMAYAN BİR YÖNTEMDİ"

Cumhurbaşkanı ve Meclis'ten hangisi isterse seçimleri birlikte yapabilir. Cumhurbaşkanı seçimlere gidebilir, ama seçime gittiği zaman kendisi de yeniden seçilmek durumundadır. Hem milletvekili seçimi, hem cumhurbaşkanlığı seçimi aynı anda yapılır.

Değişimin, yenilenmenin önünü kimsenin tıkamaya hakkı yok. Cumhurbaşkanı'nın partisi ile ilişkisini kesmesini engelleyen maddeden de vazgeçiliyor. Bu zaten gerçekçi ve doğru olmayan bir yöntemdi.

"HALA UTANMADAN YALAN SÖYLÜYORLAR"

Sıkıyönetim kalkıyor, gerektiğinde OHAL geliyor. Cumhurbaşkanı sadece bütçe kanunu teklif edebiliyor, onun dışında tüm yasama yetkisi milletvekillerine ait. Utanmadan sıkılmadan Meclis kalkıyor diyorlar, bunların yalanlarından bıktık."

