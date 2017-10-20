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Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 zirvesini değerlendiriyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de basın toplantısında konuşuyor.
20.10.2017 - 15:39
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Gündem
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor..
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