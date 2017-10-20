Cumhurbaşkanı Erdoğan D-8 zirvesini değerlendiriyor

Apple'ın, meraklıları tarafından sabırsızlıkla beklenen yeni modeli iPhone 8 İstanbul'da satışa sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Deniz Baykal'ın durumunu yakından takip ettiğini ifade eden Olcay Baykal, eşinin durumunun iyiye gittiğini söyledi.

3

Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı

Almanya milli takımını seçtikten sonra çıkan söylentiler hakkında konuşan Kerem Demirbay, "Almanya'yı seçtim ama ben bir Türk'üm" dedi.