Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darıcalı Şamdan’ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabulde, Eray Şamdan’ın gençlerde 5 yıl üst üste Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçtiğini söyleyerek başarılarının devamını diledi.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Eray Şamdan’da kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, elde ettiği başarılarda kendilerine her türlü desteği veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın büyük emekleri olduğunu söyledi.

Şamdan, bundan sonraki müsabakalarda da Türkiye’ye madalyalar kazandıracağı sözünü vererek, bunun için çok çalışacağını ve hedefinin 2020 Olimpiyatlarında altın madalya almak olduğunu söyledi.



