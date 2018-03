Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Mardin’den sonra Diyarbakır’a geldi.

Erdoğan, kongre merkezinin önünde ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran Diyarbakır halkına hitap etti.





"HER AN MÜJDEYİ ALABİLİRSİNİZ"

Erdoğan konuşmasında Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda sonra gelindiğini ifade ederek, "Şuan itibarıyla 3 bin 569 hale getirdik. İslam ile yoğurulan bu ordu Afrin'de işi bitirdi. Az kaldı. Her an müjdeyi alabilirsiniz. İnşallah yakın, her an olabilir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da VİDEO

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Diyarbakır 16 Nisan halk oylamasında beklentilerimizin çok altında kaldı. Bu kongremiz yeni bir dönemin müjdeleyicisi olacaktır.

"BİZ DİYARBAKIR İLE ETLE TIRNAK GİBİYİZ"

Diyarbakır ile aramıza kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz. Biz Diyarbakır ile etle tırnak gibiyiz. Onun için Diyarbakır ile birlikteliğimiz inşallah hep devam edecek.





Diyarbakır zor günler geçirdi. Diyarbakır'a çok büyük yanlışlar yapıldı. Terör örgütlerinin cirit attığı yer haline geldi.

İktidara geldiğimizde ilk iş olarak OHAL'i kaldırdık.

İnsanlarımızın günlük hayatlarını zorlaştıran yanlış yanlış uygulamalara birer birer son verdik.

Bu ülkede bölücü terör örgütü benim Kürt kardeşlerime çok çektirdi. Ama artık çektiremez. Bitti o işler."