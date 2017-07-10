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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Petrol Kongresi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen, Dünya Petrol Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

10.07.2017 - 13:29
  1. Haberler
  2. Ekonomi

"Ülkemiz jeopolitik konumu gereği önemli bir noktadadır. Transit bir ülke olarak elimizden geleni yapıyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

BAKÜ-TİFLİS- CEYHAN HATTINI DEVREYE ALDIK, SIRA TANAP'TA

"Siyasi istikrarımız ve ekonomik gelişmişliğimizle hatırı sayılı bir aktör konumundayız. Azerbeycan doğalgazının ülkemize sevkine olanak sağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan hattını devreye aldık. Şimdi sırada TANAP hattı var. Hazar ve Ortadoğu bölgesinden ülkemize ve Avrupa'ya gaz taşınacaktır. 2020 yılında devreye girmesini bekliyoruz.

DÜNYADA ÇİN'İN ARDINDAN İKİNCİ SIRADAYIZ

Dünyanın en önemli gaz tedarikçiklerinden biri olan Türk Akımı projesidir. Kazan-kazan anlayışıyla Doğu Akdeniz ve Irak başta olmak üzere yeni projeleri değerlendirmeye de hazırız. Enerjide dengeler büyük oranda değişti. Yeni teknolojiler ortaya çıktı. Daha önce ulaşılamayan alanlara ulaşabildik.

Çin, Hindistan, Afrika, Güneydoğu ve Asya ekonomileri enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye başladılar. Ekonomik ve güvenli bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri önemlidir.Enerji talep artışında OECD ülkeleri arasında dünyada Çin'in ardından ikinci sıradayız. İlk olarak yerli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasını hedefliyoruz.

Ulusak enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, enerji verimliliğinin teşvik edilmesi her zaman önceliğimiz olmuştur. Karadeniz ve Akdeniz önemli noktalardır. Son olarak diğer alanlarda yatırımcıların önünü açacak şeffaf ve öngörülebilir hedef odaklı bir strateji geliştirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Petrol Kongresi'nde konuştu

ELEKTRİK ENERJİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 10 AZALTTIK

Elektrik enerjisindeki payı yüzde 10 azalttık. Yerli kaynaklardan elektrik üretimi rekor seviyey ulaştı. Yenilenebilir enerji kaynaklarından Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeyi geride bıraktık. 100 megabaytlık Konya Güneş Terminali projesi bu kararlılığımızın en önemli simgesidir. Nükleer enerji konusunda da hızlandık.

YILLIK DOĞALGAZ TÜKETİMİNİN EN AZ YÜZDE 20'SİNİ DEPOLAYACAK BİR SİSTEM KURUYORUZ

Akkuyu ve Sinop terminallerinin devreye girmesiyle enerjimizin yüzde 10'luk kısmını buradan karşılayacağız. Üçüncü bir nükleer güç santrali üzerinde de çalışıyoruz. Sanayi, tarım, uydu ve haberleşme gibi alanlarda da çalışacağız. Yıllık doğalgaz tüketimin en az yüzde 20'sini depolayacak bir sistem kuruyoruz.

TÜRKİYE'Yİ ENERJİ ÜSSÜ HALİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ

Türkiye'yi enerji üssü haline getirmekte kararlıyız. Geçtiğimiz aylarda denize indirdiğimiz Oruç Reis'in de yüzde 90'nın milli üretim olduğunu belirtmek isterim. Türkiye cazip bir ülkedir. Tüm tarafların faydasına sonuçlar doğuracak çalışmalar yapıyoruz. Hidrokarbon kaynakları bakımından çok zengin olan ülkemize önem veriyoruz. Katar'la yaşanan gerginliğin çözülmesi için elimizden geleni yaptık. Bölgede siyasi kriz istemiyoruz. Diyalog en büyük iletişim ağıdır. Katar ile ilgili gerginliğin ivedilikle aşılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

SURİYE KONUSU

Suriye'de sorunun çözülmesi için sahadaki şartların çözülmesi gerekiyor. Astana toplantılarıyla kayda değer ilerleme sağlandı. Cenevre'de de öyle. Irak'da ise DEAŞ'la mücadelenin sonuna yaklaşıldı. 'Musul'da neticeye yaklaşıldı' haberi bizim için çok önemlidir. Harebe Musul'un maliyetini acaba kimler karşılayacak? Bağımsızlık referandumu gibi tek rarflı girişimlerden kaçınılması gibi unsurlar bu ülkenin geleceğinde önemli olacaktır"

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