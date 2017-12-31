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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Düzce'de coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti Düzce İl Kongresi öncesinde yoğun bir kalabalık karşıladı.

Haber Merkezi | 31.12.2017 - 14:24..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Düzce'de coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gittiği her ilde yoğun bir ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanıyor.

MİTİNG DEĞİL KONGRE ÖNCESİ KONUŞMA

AK Parti İl Kongresi'ne katılmak üzere Düzce'ye giden Cumhurbaşkanı, aynı coşkuyla karşılandı.

Türk bayraklarıyla süslenen meydanda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman Düzce'nin yanında olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Düzce'de coşkulu karşılama

"DURMAK YOK, YOLA DEVAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne dedik, durmak yok yola devam. Düzce bu yolculukta her zaman yanımızda oldu, bizi hiç yalnız bırakmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Düzce'de VİDEO

"DÜZCE'Yİ YALNIZ BIRAKMADIK"

Bizler de aynı şekilde Düzce'nin yanında olduk, hiçbir zaman Düzce'yi yalnız bırakmadık.

Yatırımların toplam tutarı 9 katrilyon. Bununla iş bitmedi, bu yatırımlar devam edecek. Bizler bir deprem bölgesi olan Düzcemizi aynı şekilde yalnız koymadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Düzce'de coşkulu karşılama


"İFTİRA İLE DEĞİL DÜRÜSTLÜKLE BİR YERE GİDİLİR"

Hasımlar bizi hazmedemiyor, onun için tek silahları var iftira. İftira ile bir yere gidilmez, dürüstlükle bir yere gidilir. Bizi bölmek parçalamak isteyenler şunu bilecekler; Bizim Rabiamız var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Düzce'de coşkulu karşılama


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