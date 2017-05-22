Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi"nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"KEİ BENİM İÇİN AYRI BİR YERE SAHİPTİR"

"Bugün çok anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin kuruluşunu siz değerli dostlarımızla kutluyoruz. Karadeniz şehri olan Rize kökenli bir ailenin evladı olarak dünyaya gelmiş, hayatının önemli bir bölümü İstanbul'da geçmiş bir dostunuz ve hemşehriniz olarak sizlerle birlikteyim. Bu bakımdan KEİ benim için ayrı bir yere, ayrı bir öneme sahiptir. Bu çatı altındaki ortaklığımızın güçlenip, pekişmesi devletler olarak bizlerin gayretine tabidir.

"5 ÇALIŞMA GRUBUNUN KOORDİNATÖRÜYÜZ"

Toplantılarına aktif şekilde iştirak etmek ve çalışmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Hepimizin derdi sevinci ve tasası Karadeniz coğrafyasının ortak paydasında birleşiyor. Karadeniz'e açılan tüm şehirler çarşıya açılan tüm dükkanlar gibidir. Örgütü sorunların çözümünde etkin bir araç haline getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biz Türkiye olarak 5 çalışma grubunun birden koordinatörüyüz. Gönlümüzden geçen her devletin bir grubun koordinatörlüğünü üstlenmesidir.

"ULUSLARARASI YATIRIMCILARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ"

Ticaretin ve yatırımların sağlıklı yürüyebilmesinin şartı huzur ve istikrardır. Türkiye olarak ülkemize ilgi duyan uluslararası yatırımcılara her türlü desteği veriyoruz. Türk yatırımcılarının da örgüt üyesi ülkelerin çoğunda kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Güzel örneklere rağmen örgüt üyesi ülkelerin kendi arasındaki yatırımların çok az olduğu bir gerçektir.

VİZELERİN KALDIRILMASI

Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki vize engelinin kaldırılması konusunda büyük mesafeler katettik. Türkiye olarak Gürcistan'da olduğu gibi pasaportsuz seyahatin yolunu açtık. Bu çatı altındaki işbirliğimizin diğer uluslararası ülkelerine örnek olmasını temenni ediyoruz. BM'nin önümüzdeki 15 yıllık gündemi olan sürdürülebilir kalkınma konusunda bu örgütle iyi bir sinerji yakalamayı hedefliyoruz. Karadeniz'in lokomotifi olduğu geniş coğrafyada ticari ilişkilerimizin yolların tartıştık. Yılbaşından beri dönem başkanlğını yürüttüğümüz KEİ için tüm devletlere karşı adil, tarafsız ve dengeli olmaya çalışıyoruz.

KISIR TARTIŞMALARA GİRMEDEN...

Kısır siyasi tartışmalara girmeden, farklılıklar değil, müşterekler üzerinde yoğunlaşarak çalışmaları yürütmeliyiz.



Üye ülkelerin arasındaki ticaret, potansiyelimizin çok altındadır.

İçinde bulunduğumuz hassas Karadeniz coğrafyasının barış, istikrar ve refah içinde kalkınması ortak amacımız olmalıdır.



(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi"nde katılımcıları ağırladı.)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında da açıklama yaptı.

Açıklamadan çıkan başlıklar şöyle:

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Kuruluşundan bugüne KEİ Örgütü bayrak yarışı usulüyle çalışıyor. Dönem başkanlıkları üye devletler arasında el değiştiriyor. 1 Ocak'tan 2017'den bu yana dönem başkanlığını biz yönetiyoruz. 'Sürdürülebilir Kalkınma'yı dönem başkanlığmızın ana teması haline getirdik. Bu konuya hak edilen önemin verilmediğini düşünüyoruz.

3 AYRI BAKANLAR TOPLANTISI

Dönem başkanlığımızda 3 ayrı bakanlar toplantısı ayarladık. 21 Haziran'da Sağlık Bakanları ülkemizde misafir edilecekler.

Geçtiğimiz Aralık ayında devraldığımız dönem başkanlığını 29 Haziran'da ayında Ukrayna'ya devredeceğiz. Ukrayna'ya yılın ikinci yarısında yöneteceği dönem başkanlığı için başarılar diliyorum.

Türkiye Karadeniz bölgesinin huzurunu ve refahını sağlamak için yapılacak çalışmaları desteklemeye devam edecektir. Hepinize teşekkür ediyorum."