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Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab tamamen kuşatma altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü DEAŞ'ın elindeki El Bab'a yönelik operasyon hakkında konuştu.

AA | 22.12.2016 - 00:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab tamamen kuşatma altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Nişani ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"EL BAB KUŞATMA ALTINDA"

Erdoğan, El Bab'ın terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesine ilişkin, "Akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanımızla görüştüm. Şu anda El-Bab tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerimiz tarafından kuşatma altındadır. Tabii DEAŞ artık orada son havliyle her türlü yola başvuruyor ve canlı bomba olarak, el yapımı bombalarla her türlü saldırıyı yapıyor. Bu son kısımda tabii maalesef birkaç şehidimiz, yaralılarımız oldu ama artık El-Bab'ın Halep'le olan yol hattı tamamıyla Özgür Suriye Ordusu ve askerin kontrolü altında. Temenni ederim ki El-Bab çok daha uzamadan tamamıyla düşer ve El-Bab'ın kendi insanı, halkı kendi topraklarına yerleşme imkanını bulmuş olur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan El Bab açıklaması VİDEO


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