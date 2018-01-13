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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'e operasyon sinyali verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın ordu kurduğunu sandığı çapulcuların 1 haftada darmadağın edileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 13.01.2018 - 13:36..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'e operasyon sinyali verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'daki AK Parti İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Suriye'de terör örgütlerine destek olan Amerika'ya karşı sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, Afrin'deki teröristlerin teslim olmaması durumunda Afrin'e operasyon yapılacağını söyledi.

Erdoğan: Çapulcuları bir haftayı bulmaz yok ederiz VİDEO

"1 HAFTAYI BULMAZ...."

Cumhurbaşkanı, "Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Ordu kurdukları çapulcuları bir haftayı bulmaz darmadağın ederiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'e operasyon sinyali verdi

FETHİ SEKİN'İ UNUTMADI...

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Buna tevessül edenler karşısında bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız.

Elazığ tarihinin her döneminde cesaret abidesi kahramanlar çıkarmış bir şehirdir. Bunun son örneği Fethi Sekin kardeşimizdir. Türkiye 1984 yılından bu yana terörle mücadele yürüten bir ülkedir. En vahşi örgüt PKK'nın milletimize musallat oluşunun üzerinden 34 yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'e operasyon sinyali verdi


"AFRİNDEKİ TERÖRİSTLER TESLİM OLMAZSA ORAYI DA BAŞLARINA YIKACAĞIZ"

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridorunu tam ortasından bıçak keser gibi attık. Bir gece ansızın vurduk. İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'e operasyon sinyali verdi


"FİTNE ÇUKURUNU KAPATACAĞIZ"

Bölgede hiçbirimizin istemediği bir sıkıntı yaşanırsa sebebi bizi yalanlarla oyalayandır. Biz fitne çukurunu kapatacağız.

Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha imha ederiz. Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine bir baksınlar. Bu devletin tek bir çakıl taşını, milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz.

"ORDU KURDUKLARI ÇAPULCULARI..."

Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Ordu kurdukları çapulcuları bir haftayı bulmaz darmadağın ederiz."

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