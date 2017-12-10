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Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrikli otobüsle yolculuk yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün elektrikli otobüsle İstanbul Kongre Merkezinden Beşiktaş'taki Mabeyn Köşkü'ne kadar yolculuk yaptı.

AA | 10.12.2017 - 09:01..
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Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Kapanış Töreninin ardından TEMSA'nın ürettiği ve Cumhurbaşkanlığına hediye ettiği elektrikli otobüsle Mabeyn Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrikli otobüsle yolculuk yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yolculuğu sırasında Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrikli otobüsle yolculuk yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrikli otobüsle yolculuk yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrikli otobüsle yolculuk yaptı

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