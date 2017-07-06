Erdoğan-Widodo ortak basın toplantısı açıklamaları

Bugün resmi temaslar için Ankara'ya gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmelerin ardından kameralar karşısına çıktı.

İki lider açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalardan öne çıkan kısımlar şunlar;

"TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEK OLDUKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bugüne kadar aralarında Güney Asyalıların da olduğu 5 bin terör şüphelisini sınır dışı ettik. 53 bin kişiye de giriş yasağı koyduk. Sınır bölgemizden DEAŞ'lı teröristleri tamamen temizleyerek 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı'yla aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik. Endonezyalı kardeşlerime, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelemize destek verdikleri için teşekkür ediyorum.

"İŞBİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Asya-Pasifik bölgesinin etkisi artıyor. Asya ülkeleri ağırılığını daha fazla hissettiriyor. Türkiye de bu süreçte hakettği yeri alıyor. Endonezya da bizim için önemli bir yere sahip. İnşallah işbirliğimizi de sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun açıklamaları;

Benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul etmek büyük bir onurdur.

Detaylar gelecek...