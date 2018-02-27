taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.832
USD
3,8133
EURO
4,6655
ALTIN
161,68
PETR
66,4400

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbakan'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. yıl önce hayatını kaybeden eski başbakanlardan Necmettin Erbakan için mesaj yayımladı.

AA | 27.02.2018 - 22:28..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 7'nci yılı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

Erbakan ile çekilen fotoğrafının yer aldığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahirete irtihalinin 7. seneidevriyesinde, 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyorum." ifadesine yer verdi.

ERDOĞAN'IN MESAJI

"Merhum hocamız hayatını 'ahlak, adalet ve barış' için harcamış, ülkesinin ve milletinin menfaatini daima üstün tutmuş büyük bir aksiyon ve dava adamıydı. Kendisi yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca tüm engellemelere, haksızlık ve hukuksuzluklara rağmen 'İman varsa imkan da vardır.' diyerek asla yeise düşmeden mücadelesini kararlılıkla devam ettirmiştir. Liderliğini yaptığı hiçbir siyasi hareketin meşruiyetten, hukuktan, hak ve adalet çizgisinden sapmasına müsaade etmemiştir. Merhum Erbakan Hocamızın en önemli özelliklerinden biri de Türk milletine duyduğu güven ile Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh geleceğine olan sarsılmaz inancıdır. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı şükranla yad ediyorum."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da sollama yapan motosiklet sürücüsü öldü
Şanlıurfa'da bir motosiklet sürücüsü karşıdan gelen otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaynetti.
Cezaevi firarileri uyuyunca yakalandı
Manisa'da cezaevinden kaçan iki mahkum, ormanda uyuya kalınca yakalandı.
Tartıştığı komşusunu meyve bıçağıyla yaraladı
Konya'da M.B., tartıştığı komşusu H.K.'yı üç yerinden meyve bıçağı ile bıçakladı.
Tacizci ifşa olunca gözaltına alındı
Hatay'da yaşayan bir kadını sosyal medya üzerinden ölümle tehdit eden E.K Adana Kozan'da gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şanlıurfa'da sollama yapan motosiklet sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da sollama yapan motosiklet sürücüsü öldü

3
Yemen'de çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor

Yemen'de çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM