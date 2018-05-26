Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum mitinginde konuşuyor

24 Haziran seçimleri için yapılacak olan mitinglerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı Erzurum oldu. Mitinge coşkulu bir kalabalık katıldı.

"BEN ARABA ÜRETMEM DİYOR"

Erdoğan mitingde Muharrem İnce'nin eleştirilerine cevap vererek, "Çıkmış bir tanesi diyor ki ben araba üretmem. Benim için de diyor ki 20 yıl geriden takip ediyor diyor. O bisiklete binmeye devam etsin. Kardeşlerim öbürü de kalkmış ben Kanal istanbul'u yaptırmayacağım diyor. Siz zaten 24 Haziran'da benim aziz milletim kime yürü diyeceğini biliyor. Yatırım yapmadan istihdam olur mu?"

"DÖVİZLERİ BOZUN"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan yükselen dövize karşı yastık altındaki dolar ve euroların Türk lirasına çevirilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında satır başları şöyle:

"16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'da güçlü hükümet için, Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste Cumhur İttifakı'nı AK Parti'yi desteklemeye hazır mısınız?

Cumhurbaşkanı: O bisiklete binmeye devam etsin VİDEO

"SİZE BOSNA HERSEK YETER, SİZE DADAŞLAR YETER"

Avrupa'da terör örgütünün ön kuvveti olan HDP'ye meydanlarda miting izni veren yönetimler AK Parti'ye oralarda müsaade etmiyor. Size Bosna Hersek yeter, size Erzurum'daki dadaşlar yeter.

AFRİN'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4 BİN 475 OLDU

Bir ara bölücü teröristler Erzurum'a musallat olmaya çalıştı. Dadaşın olduğu yerde terörist barınabilir mi? Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475, Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 414 oldu. Dedim ya onlar kaçıyor... Asla şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Ben size diğer adaylar gibi gelip huzurunuzda palavra mı atayıp atmam. Biz bugüne kadar hiçbir zaman ne aldatan olduk ne aldanan olduk. Biz yapılanı her zaman yapıyoruz, yapmaya devam ederiz.

GÜVENLİK KORUCU ÜCRETLERİNE ZAM

Son dönemde terör örgütünün güvenlik korucularımızı hedef alması boşuna değil. Güvenlik korucularımız terörle mücadele daha etkin görevler üstleniyor. Gerekli şartlara sahip güvenlik korucularımızın bir kısmını uzman erbaş olarak da değerlendiriyoruz. Şimdi güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 liralık daha iyileştirme yapıyoruz. Bu sabah evden çıkarken torunuma dedim ki: Eymen RABİA'yı göster dedim. Bak evde Eymen hazır. Sizde hazır mısınız? Tüm Batı duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.

"O BİSİKLETE BİNMEYE DEVAM ETSİN"

Çıkmış bir tanesi diyor ki ben araba üretmem. Benim için de diyor ki 20 yıl geriden takip ediyor diyor. O bisiklete binmeye devam etsin. Kardeşlerim öbürü de kalkmış ben Kanal İstanbul'u yaptırmayacağım diyor. Siz zaten 24 Haziran'da benim aziz milletim kime yürü diyeceğini biliyor. Yatırım yapmadan istihdam olur mu?

"RUSYA TÜRKİYE'YE 1 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK"

Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Rusya'dan aldığımız doğalgazın fiyatında indirim talep etmiştik. 2015 ve 2016 yılları için geçerli olmak üzere Rusya'dan aldığımız doğalgaz yüzde 10, 25 indirim mutabakatına vardır. Bu iki yıl için ülkemize 1 milyar dolar ödeme yapılacak.

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