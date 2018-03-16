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Cumhurbaşkanı Erdoğan Menbiç'i işaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin meselesinin büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu söyleyerek, "İnşallah Menbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz." dedi.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 15:12..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Menbiç'i işaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında sıranın Menbiç'e geldiğini ifade ederek, "Amerika Menbiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bizim bu faaliyetlerimize en küçük bir değişiklikleri olmayacak. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. İnşallah Menbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz. " şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Menbiç'i işaret etti VİDEO

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Şehirde 3000 yeni derslikle evlatlarımızın daha modern eğitim görmelerini sağladık.

"2026 KIŞ OLİMPİYATLARI İÇİN BAŞVURUMUZU YAPACAĞIZ"

2026 kış olimpiyatları için başvurumuzu yapacağız. Sağlıkta 85 yeni tesisi Erzurum'da kazandırdık. 10 bin yeni konut yaparak Erzurum'un çehresini değiştirdik.

Tünellerle Trabzon-Erzurum arasındaki ulaşım sıkıntısı ortadan kalkıyor.

Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Tren Projesi ile ilgili hazırlıklar sürüyor. Amacımız, Çin'e kadar kesintisiz bir raylı sistem ulaşımını tesis etmektir.

İÇME SUYU SORUNUNU ÇÖZDÜK

Erzurum Havalimanı'nı büyüterek yıllık 1 milyon 400 bin yolcu trafiğine ulaştırdık. Şimdi de hem pistin elden geçirilmesi hem de kötü havalarda uçakların iniş kalkışını kolaylaştıracak sistemin kurulması ile bütün bunlarla ilgili ihale için çalışıyoruz.

Palandöken Barajı ile şehrimizin içme suyu sorununu çözdük.

Bunları bilmeyen arkadaşlarınıza da söyleyin. Bunları biz size anlatıyoruz diye tüm Erzurumlular biliyor zannetmeyin. Erzurum'a 15 yılda verdiğimiz tarımsal destek rakamı, 1 katrilyon 200 trilyon liradır.

Yeni bir adım atıyoruz. Erzurum'u ülkemizin et ihtiyacının karşılandığı bir merkez haline getirmek için her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Bir adım daha var.

Elektrikli otomobillerin şarj aksamlarının geliştirilmesi ve üretilmesi yatırımları için şehrimizin tercih edilmiş bulunması Erzurum'un geleceğine güven için bir işarettir.

"KİMSEDEN KAYDA DEĞER BİR DESTEK ALMADIK"

Sadece son 7 yıldaki hadiselerde 4 milyonu aşkın Suriyeli ülkemize sığındı, kimseden kayda değer bir destek almadık.

"AB SEN ÖNCE SÖZ VERDİĞİN PARAYI VER"

Türkiye artık kendi güvenliği için kimseden icazet beklemeden harekete geçebilecek güce sahip. AB çadırkentleri gez, sonra da söz verdiğin parayı ver, adamlar oyalamaktan başka bir şey yapmıyor. Siz bu milleti kapı kolu mu zannettiniz?

Adam terör örgütüne envaiçeşit silah veriyor, 5 kuruş almadan. Bize kongreden izin yok dediler, vicdansızlar.

AB komisyonu ikinci 3 milyar euro için de teklif vermiş, ilk dilimi bile doğru dürüst vermediler.

"AFRİN MESELESİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZÜLMÜŞ DURUMDA"

Türkite Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Afrin'in dörtte üçünde kontrol sağlandı. Sabır haber vericem size sabır. Hedefimiz Afrin'in tümünü kontrol altına alıp Afrinlileri oraya yerleştirmek, bizim o topraklarda gözümüz yok.

"MENBİÇ'TEKİ KARDEŞLERİMİZİ ÇOK FAZLA BEKLETMEYECEĞİZ"

İdlib'deki gözlem noktalarını tahkim edecek diğer yandan da Menbiç'e yöneleceğiz. Amerika yeni bir yöntem önermişti. Yeni gelen kadronun nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyoruz. Amerika Menbiç'te niye vardı? DEAŞ'ı kovmak için. Şu anda var mı? Sayın Başkan bana yok dedi. PYD/YPG var. Onları 3 ayda çıkarırız... Hayır onlar da çıkmadı. Bunları Fırat'ın doğusuna sürün dedik fakat sürmediler. Aynı yerde tuttular. Biz oyalanmaya gelemeyiz. Amerika Menbiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bizim bu faaliyetlerimize en küçük bir değişiklikleri olmayacak. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. İnşallah Menbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz.  Afrin'de kontrolümüze geçen alan 1320 kilometre kare. Yavaş yavaş artık siviller yerlerine yerleşiyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3 BİN 530

Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 530. 1320 kilometrekare kontrolümüz altında.

Terör örgütlerinin kurduğu tuzaklarda ölen çocukların görüntülerine bakıp Türkiye'yi suçlayanların vicdanları nasır tutmuş demektir.

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