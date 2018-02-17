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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir İl Kongresi'nde konuşuyor.

Haber Merkezi | 17.02.2018 - 16:50..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir İl Kongresi'nde gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Maşallah bugün Eskişehir kabına sığmıyor, destan yazıyor. Bu millet 15 Temmuz gecesi olduğu gibi canı pahasına meydanı cuntacılara bırakmayacaktır. Böyle bir milletin evladı olduğum için Allaha'a hamd ediyorum.

Dünya 5'ten büyüktür. Bunu bilenler biliyor, bilmeyenler de bilecektir. Bu güzel birlikteliğimiz her geçen gün kalkınan Eskişehir için yeni bir dönemim kapılarını aralamasını ümit ediyorum.

Kongrelerimizle hem kadrolarımızı yeniliyoruz hem de kardeşliğimizi tahkim ediyoruz. 2019 seçimleri tarihimizin en kritik seçimlerinden biri olacak.

Türkiye 2019 seçimlerinden alacağı özgüvenle 2071'e yürüyecektir. 2019 Seçimleri tüm kazanımlarımızın oylaması olacak.

25 havalimanı 57 havalimanı oldu. Bu kadar havalimanını biz yaptık. Türkiye'yi bu hale biz getirdik. Buralara durup dururken gelmedik, çalıştık azmettik, koşturduk.


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