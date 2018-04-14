Erdoğan: Masumların hesabı daha önce sorulmalıydı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Fatih 6. Olağan İlçe Kongresi'nde, ABD, İngiltere ve Fransa'nın dün gece Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıya da değindi.

"BU TÜR SALDIRILARIN CEVAPSIZ BIRAKILMASI DÜŞÜNÜLEMEZDİ"

Erdoğan saldırıya ilişkin "Rejimin daha önce yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması düşünülemezdi. Yapılan operasyonu doğru buluyorum." açıklamasında bulundu.

Erdoğan: Operasyonu doğru buluyorum VİDEO

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Son günlerde rejimin kimyasal silahlarla yaptığı bir saldırının ardından ABD ve Rusya'nın başını çektiği bir restleşmeye şahit olduk. Bu sabah erken saatlerde rejim hedeflerine yönelik sınırlı olduğu söylenen bir operasyon yapıldı. Bu gece uykusuz geçti, onu takip ettik. Rejimin daha önce yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması düşünelemezdi. Yapılan operasyonu doğru buluyorum.

Olay sadece kimyasal değil. Konvensiyonel silahlarla bu insanların katbekat fazlası şehit edildi.

"KİMSE BUNUN FAİLİ BEDELİNİ ÖDEMESİ LAZIM"

O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım. Böylece rejim son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu.

Masumların hesabı daha önce sorulmalıydı. Suriye'de oynanan oyunun farkındayız. Gayemiz Suriye'yi güvenli kılmaktır.

Suriye meselesine hakiki çözümü en çok isteyen biziz.

"YANINA HANGİ SANATÇIYI ALMIŞ BAKMAYIZ YETER Kİ TERÖRİSTLERİ ALMASIN"

Bay Kemal Hatay'a gidiyor herhalde, gitsin. Biz dalga geçmeyiz takdir de ederiz. Yeter ki gitsinler. Yanına hangi sanatçı almış bakmayız. Yeter ki yanına teröristleri almasın. Adalet çok güzel bir kavram ama adalet yürüyüşü yapayım derken yanına teröristleri alırsan onun adı adalet olmaz atalet olur.

Bu sabah Sayın May ile görüştüm. Bu atılan adımın içeriğini kendileri ile görüştüm. Tabii Rusya - Amerika arasındaki sıkıntının da bir an önce barışa dönük çözüme kavuşmasında kendileri ile konuştum. Biraz sonra Macron ile de görüşeceğim.

"GELİN MEVCUT SİLAHLARIN GECELCEĞİNİ MASAYA YATIRALIM"

Buradan şimdi tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyorum: Gelin, kimyasalıyla, konvansiyoneliyle kitle imha silahlarının her çeşidinin ve mevcut silahların geleceğini masaya yatıralım. Gelin, Suriye'de yaşanan son krizi yeni nükleer ve konvansiyonel silahlanma projelerine dev kaynaklar aktarmanın değil bu imkanları tüm insanlığın hayrına kullanmanın vesilesi haline getirelim."