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Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin lideri Abbas ile görüştü

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü.

AA | 02.12.2017 - 23:39..
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Görüşmede Kudüs'ün statüsü başta olmak üzere Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

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