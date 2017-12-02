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Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin lideri Abbas ile görüştü
Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü.
AA | 02.12.2017 - 23:39..
Haberler
Politika
Görüşmede Kudüs'ün statüsü başta olmak üzere
Filistin
'deki son gelişmeler ele alındı.
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