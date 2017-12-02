Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin lideri Abbas ile görüştü

Florya'ya Fatih Terim'in fotoğraflarıyla gelen taraftarlar, "Yönetim istifa" ve "İmparator Fatih Terim" diye bağırdı.

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Erdoğan 11 yıl sonra Erden ailesine yine misafir oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 yıl önce Başbakan iken evlerini ziyaret ettiği Erden ailesinin bir kez daha misafiri oldu.