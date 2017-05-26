Cumhurbaşkanı Erdoğan film gösterimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan filmi çocuklarla beraber izledi. Ardından Erdoğan'a çcoukların yoğun bir sevgi gösterisi oldu.

Cemal Reşit Rey Konser Salonundaki gösterim öncesi konuşan filmin yapımcısı ve yönetmeni Ayman Jamal, filmin sahabe Bilali Habeşi'den ilham alınarak hazırlandığını söyledi.

Filmin çeşitli festivallerde ödüller aldığına dikkati çeken Jamal, "Bilal filmi, aslında kölelikten efendiliğe kadar çıkan önemli şahsiyet Bilal'in hikayesini anlatmaktadır. Bilal gerçekten, hakikatin ve zulme karşı dik durmanın sembolü olarak da önümüzde yer almaktadır." dedi.

Türkiye'nin son dönemde sinemada bir çığır açtığını sözlerine ekleyen Jamal, "Temennimiz şudur ki dünya sinemalarında inşallah Türklere ve Türk kahramanlara ait öykülerin anlatıldığı güzide filmleri izleyebilelim. Özellikle de Osmanlı Devleti'ne ait kahramanların hikayelerinin anlatıldığı filmler, dünya sinemalarında yerini alsın." ifadelerini kullandı.

Khan Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kalli de filmin çocuk ve genç izleyiciyi hedef aldığını aktararak, "Özgürlüğün Sesi Bilal, yıllar süren bir emeğin ve sabrın ürünüdür." değerlendirilmesini yaptı.

FİLMİN BÜTÇESİ 30 MİLYON DOLARI AŞIYOR

Filmin 30 milyon doları aşan bir bütçeyle yapıldığının altını çizen Kalli, şunları söyledi:

"Bu alanda yapılan ilk çalışma olma özelliği taşıyan bu eser, 40 yıldan bu yana beğeniyle izlediğimiz Çağrı filminden sonra bütün gençlerimizin ve çocuklarımızın yeni bir nefes olmuştur. İnşallah da beğeniyle izleneceķtir. Amacı tüm dünya çocuklarına ve gençlere, cesaret, mücadele ve özgürlüğü, eşitlik ve adaletin gerçek hikayesini anlatmak olan bu filmde, hiçbir hayali kahraman göremeyeceksiniz. Her şeyiyle gerçek ve bize ait olan kahramanları, müezzinlerin efendisi Bilal'i göreceksiniz. "

Türkçe seslendirmelerini Engin Altan Düzyatan, Tamer Karadağlı, Ayça Bingöl, Volkan Severcan ve Hakan Vanlı'nın yaptığı filmi izlemeye gelenler arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Esra Albayrak ile İstanbul Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

YAPIMCI VE YÖNETMENLE BİR ARAYA GELDİ

Erdoğan, gösterimin ardından fotoğraf yapımcı ve yönetmenle fotoğraf çekimine katıldı.

Khurram H. Alavi ve Ayman Jamal'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu da Ayman Jamal'a ait. Yapımın orijinal seslendirme kadrosunda Ian McShane, Adewale Akinnuoye-Agbaje, John Eric Bentley yer alırken, müzikleri ise Atli Örvarsson tarafından yapıldı.