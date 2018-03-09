taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.772
USD
3,8215
EURO
4,6980
ALTIN
161,88
PETR
64,2300

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusu temizlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat'ın doğusunun, Irak sınırına kadar teröristlerden temizleneceğini söyledi.

Haber Merkezi | 09.03.2018 - 15:52..
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusu temizlenecek

erdogan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi'nin açılış töreninde Afrin'den sonra Münbiç, daha sonra Fırat'ın doğusunun Irak sınırına kadar teröristlerden temizleneceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"BUGÜN AFRİN'DEYİZ, YARIN MÜMBİÇ'TE OLACAĞIZ"

"Suriye'deki mesele herhangi bir kesimin kendi hakkını, hukukunu koruma çabası değildir. Amaç bölgemizin bağrına kanatılacak bir hançer sağlamaktadır. Bu hançeri tutan el de, ondan fayda sağlayacak olan da bellidir.

Kimse bizden böyle bir hançerin saplanmasına rıza göstermemizi beklemesin. Şu anda hedef Afrin. Afrin merkez kuşatıldı, her an girebiliriz.

Bugün Afrin'deyiz, yarın Münbiç'te olacağız. Ertesi gün Fırat'ın doğusunun Irak sınırına kadar teröristlerden temizlenmesini sağlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusu temizlenecek VİDEO

SURİYELİ MÜLTECİLERE 30 MİLYAR DOLAR HARCAMA

30 milyar doları aşkın bir harcamayı biz sadece Suriyeli mülteci kardeşlerimize yaptık. Bunda STK'larımızın, belediyelerimizin katkısı var. Gecelik faizlerin yüzde 7500'leri bulduğu o ülke hamdolsun geride kaldı.

Siz bakmayın kimi kredi derecelendirme kuruluşlarının ali cengiz oyunlarına. Onların tek derdi Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak bundan nemalanacaklara yol açmaktır.

Sizin kredi derecelendirme kuruluşları olarak verdiğiniz notlar bizim karden notu değildir. Bizim karne notu halkımızın notudur. Senin ölçü ne ya? Önce ölçünü ortaya koy.

Yanımızda komşu batmış bitmiş bir anda 4 kademe yükseltiyorsun. Türkiye ekonomisi ile ilgili de kalkıp yok durağanmış, yok bir derece indiriyormuş. Sizi de çok iyi tanıyoruz. Sen neye bakıyorsun? Bunlarda ölçü siyaset. Biz artık bunlardan emin almıyoruz."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kurt Farmez köyü teröristlerden temizlendi
Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerin işgal altındaki bölgeleri terörden arındırmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Siyaset Akademisi toplantısında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi toplantısının açılışında konuşuyor.
CHP: Ayetler sorgulamak kulların işi değil
Bazı ilahiyatçıların verdiği garip demeçlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği tepki CHP'de eksen kaymasına neden oldu. CHP'li Engin Altay, dini ve ayetleri kulların sorgulayamacağını söyledi.
Almanların gözü 3. Havalimanı'nda
Almanya'da yayın yapan Stern Gazetesi'nde çıkan haberde, Türkiye'nin 3. Havalimanı için oldukça kararlılıkla çalıştığına dikkat çekildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

94
Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

235
UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

8
Suudi Arabistan'da tarihi koşu

Suudi Arabistan'da tarihi koşu

126
Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

453
Trump ve Kim görüşecek

Trump ve Kim görüşecek

164
Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Ercan Yazgan hayatını kaybetti

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM