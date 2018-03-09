"BUGÜN AFRİN'DEYİZ, YARIN MÜMBİÇ'TE OLACAĞIZ"

"Suriye'deki mesele herhangi bir kesimin kendi hakkını, hukukunu koruma çabası değildir. Amaç bölgemizin bağrına kanatılacak bir hançer sağlamaktadır. Bu hançeri tutan el de, ondan fayda sağlayacak olan da bellidir.

Kimse bizden böyle bir hançerin saplanmasına rıza göstermemizi beklemesin. Şu anda hedef Afrin. Afrin merkez kuşatıldı, her an girebiliriz.

Bugün Afrin'deyiz, yarın Münbiç'te olacağız. Ertesi gün Fırat'ın doğusunun Irak sınırına kadar teröristlerden temizlenmesini sağlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusu temizlenecek VİDEO

SURİYELİ MÜLTECİLERE 30 MİLYAR DOLAR HARCAMA

30 milyar doları aşkın bir harcamayı biz sadece Suriyeli mülteci kardeşlerimize yaptık. Bunda STK'larımızın, belediyelerimizin katkısı var. Gecelik faizlerin yüzde 7500'leri bulduğu o ülke hamdolsun geride kaldı.

Siz bakmayın kimi kredi derecelendirme kuruluşlarının ali cengiz oyunlarına. Onların tek derdi Türkiye'yi köşeye sıkıştırarak bundan nemalanacaklara yol açmaktır.

Sizin kredi derecelendirme kuruluşları olarak verdiğiniz notlar bizim karden notu değildir. Bizim karne notu halkımızın notudur. Senin ölçü ne ya? Önce ölçünü ortaya koy.

Yanımızda komşu batmış bitmiş bir anda 4 kademe yükseltiyorsun. Türkiye ekonomisi ile ilgili de kalkıp yok durağanmış, yok bir derece indiriyormuş. Sizi de çok iyi tanıyoruz. Sen neye bakıyorsun? Bunlarda ölçü siyaset. Biz artık bunlardan emin almıyoruz."