Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barrow'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Adama Barrow'un, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Konuk Devlet Başkanı Barrow, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Barrow, merdivenlerde Türkiye ve Gambiya bayrakları önünde poz verdi.