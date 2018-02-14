Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşıyla görüştü

Federal Alman Hükümeti Kalkınma Bakanlığı, Irak'ın yeniden yapılanması için Irak'a 350 milyon euro hibe edeceğini açıkladı.

Hakkari’de polis ekipleri tarafından bir depoda yapılan aramada, PKK/KCK terör örgütüne ait patlayıcı yapımında kullanılan 950 kilogram amonyum nitrat maddesi bulundu.

Doğu Karadeniz Bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde bulunan soyunma odasındaki tahtaya Sevgililer Günü ile ilgili bir mesaj yazdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi alınan kararla ilerleyen günlerde Çukurambar'a taşınacak olan ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin ismini Zeytin Dalı olarak değiştirdi.

1 ABD’ye 'Osmanlı tokadı' sorusu Erdoğan’ın, "Bizi vururlarsa sert karşılık veririz" diyen Amerikalı Korgeneral Paul Funk’a yönelik "Hiç Osmanlı tokadı yememiş olmadıkları çok açık" sözleri, ABD'li sözcüye soruldu.

2 ABD Suriye'de Rus askerlerini öldürdü Geçtiğimiz hafta ABD, Deyrizor'a saldıran rejim yanlısı askerlere karşı saldırı gerçekleştirmişti. O saldırıda ölenler arasında, Rusya'nın 40 kişilik paralı asker timinin de bulunduğu ortaya çıktı.

3 Türkiye, Irak'a 5 milyar dolar kredi verecek DEAŞ'ın temizlendiği Irak'ın yeniden imarı Kuveyt'te konuşuldu. Donör ülkeler arasında en yüksek miktarda krediyi Türkiye verdi.

4 Demirtaş'ın mahkemesine gelen diplomatlar içeri alınmadı Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davayı izlemek için gelen diplomatlar kapıdan çevrilince fotoğraf çektirip gitti.

5 Afrin'de terörist cenazeleri bir bir kaldırılıyor Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'deki teröristleri yüzer yüzer öldürüyor. Bugüne kadar öldürülen terörist sayısı ise 1485'e yükseldi.

6 Martin Schulz istifa etti Almanya'da Demokrat Parti Genel Başkanı Martin Schulz, görevinden istifa etti.