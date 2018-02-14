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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşını resmi törenle karşıladı.

AA | 14.02.2018 - 19:03..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barrow'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Adama Barrow'un, tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Konuk Devlet Başkanı Barrow, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşıyla görüştü

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Barrow, merdivenlerde Türkiye ve Gambiya bayrakları önünde poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiyalı mevkidaşıyla görüştü

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