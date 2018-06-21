Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep mitinginde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te düzenlenen mitingde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"İDLİB'DE 12 GÖZLEM NOKTASI KURDUK"

"İdlib'de 12 gözlem noktası kurduk, Suriye'yi hem Gazianteplilerin huzur içinde yaşaması hem de Suriyeli kardeşlerimizin güven içinde yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Suriyeli kardeşlerimiz canlarını kurtarmak için ülkemize geldiğinde onlara ilk sahip çıkan Gaziantep olmuştur. Gaziantep bir Medine’dir. Gaziantepli ensardır.

Şu ana kadar ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 200 bini buldu.

Seçimin hemen ardından ne diyordu Bay Muharrem, hükümet İran'la anlaştı mı? Amerika'yla anlaştı mı? Bay Muharrem sen bu işlerden anlamazsın...

"MÜNBİÇ'TE DEVRİYE GEZİYORUZ BUNLARIN HABERİ YOK"

Şu anda Münbiç'te devriye geziyoruz bu noktaya geldik ama bunların haberi yok Niye bunların derdi başka. YPG Münbiç'ten çıkacak. Muharrem sen bunları görmüyor musun?

Kandil'de 20 uçakla 10 noktayı ve de 35 PKK'lıyı vurduk. Şimdi Münbiç'i temizliyoruz. Suriye'yi adım adım güvenli hale getiriyoruz.

Gaziantep Bilim ve Teknoloji Araştırma Üniversitesi'ni kazandırdık.

250 dönümlük alana kurulan Kültür Sanat Vadisini büyük bir hizmet olarak görüyorum. Burada Millet Kıraathanesi de bulunuyor.

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