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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kadın Liderler Programı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kadın Liderler Programı sertifika töreninde konuştu.

10.11.2017 - 15:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kadın Liderler Programı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kadın Liderler Programı sertifika töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan Veliahdı Muhammed bin Salman'ın ülkesinde "ılımlı İslamın" hakim olması için çalıştığı yönündeki açıklamasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ilımlı islam'ın patenti Batı'ya ait." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ilımlı İslam. Sen daha, 'ılımlı İslam' diyorsun, bir bayana araba kullanma müsaadesi vermiyorsun. Nasıl ılımlı İslam bu? İslam'da buna mani bir hüküm var mı? Yok. Demek ki herhalde bundan sonra yapacaklar. Şu ana kadar yok. Böyle bir anlayış olamaz."

"İSLAM DÜNYASI AYNI HEDEFE KİLİTLENMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Ne yazık ki İslam dünyası aynı hedefe, aynı şekilde kilitlenmiyor. İşte bir Myanmar'ı Arakan'ı yaşıyoruz. Yani yüzbinler ölüyor. Müslüman kardeşlerin ölüyor, umrunda değil.

İslam dünyası, anneyi maalesef olması gereken yere çıkarmada başarılı bir sınav verememiştir.

Ne zaman ki odak şaşmıştır, o zaman gerileme başlamıştır. Bugün hala o odak sapmasının bedelini ödüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kadın Liderler Programı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kadın Liderler Programı'nda VİDEO

"ILIMLI İSLAM'IN PATENTİ BATI'YA AİT"

Son zamanlarda bir şeyi yeniden köpürttüler. Ilımlı İslam.. Bu Ilımlı islam'ın patenti Batı'ya ait.

İslam'ın ılımlısı ılımsızı olmaz. İslam tektir. Kimse yakıştırma yaparak İslam'ı zaafa uğratma girişiminde bulunmasın.

Mesele İslam'ı zaafa düşürmek. Batı'nın yakıştırmalarıyla biz dinimizi öğrenmedik, öğrenmiyoruz.

Kadınların toplumda varlık göstermedeki sıkıntıları, İslam'dan değil geleneklerden kaynaklanmaktadır.

Sen ılımlı İslam diyorsun, bir bayana araba kullanma müsaadesi vermiyorsun. İslam'da buna mani bir hüküm var mı?

"KADINLARLA İLGİLİ KONULARDA BİR BARİYERLE KARŞILAŞIYORUZ"

İslam İşbirliği Teşkilatı'na da kadınlarımızı daha doğru dürüst almış değiller. Bir el hep önünü kesiyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı içinde kadınlarla ilgili çalışmalarda bir bariyer, bir direnç ile karşılaşıyoruz.

Batı dünyasında bir başka atmosferin yayıldığına şahit oluyoruz. Irkçılığın yayıldığını görüyoruz. Müslüman kadınları evlerine hapsedecek anlayış bir virüs gibi yayılıyor.

Kimsenin haklarımızı elimizden almasına izin vermeyeceğiz. Terör bahanesiyle ötekileştirmeye müsaade etmeyeceğiz.

"TÜRKİYE SEÇİM SÜRECİNİN TAM ORTASINDA"

Dünya baş döndürücü bir şekilde değişiyor. Her değişim süreci sancılı olur. Türkiye bu değişim sürecinin tam da merkezinde.

Kimse kimseyi aldatmasın. Son insana kadar devam edecek.

Türkiye, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesindeki tüm sıkıntılarda adaletin hakkın yanında yer almıştır.

Ülkemize sığınanların bir kısmını da vatandaş yapıyoruz. Vatandaş olarak artık önünü görebilsin diye."

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