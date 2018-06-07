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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sahur yaptı

Gençleri Külliye'de ağırlayarak beraber sahur yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ve Kandil gecesi için mesaj yayınladı.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 04:32..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sahur yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de gençlerle buluştu. Misafirleriyle birlikte sahur yapan Cumhurbaşkanı, sosyal medyadan Ramazan Bayramı mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sahur yaptı

Erdoğan Külliye'de gençlerle sahur yaptı VİDEO

GENÇLERİ KÜLLİYE'DE AĞIRLADI

Geçtiğimiz hafta bir üniversite öğrencisinin daveti üzerine öğrenci yurduna giderek sahur yapan Erdoğan, bu kez de gençleri misafir etti.

Külliye'de gençlerle birlikte sahur yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabından bir video yayınladı.

İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı, "Kandil gecesi şimdiden mübarek olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de gençlerle sahur yaptı

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