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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 11:15..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nde halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın seçim şarkısı da ilk kez vatandaşlara dinletildi.

Erdoğan, Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'ndeki konuşmasından satır başları şöyle:

"VESAYETE MEYDAN OKUDUK"

"Biz bu yola çıkarken uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece dedik. Gideceğiz gündüz gece. Gençlere daha iyi bir Türkiye bırakabilmek için vesayete meydan okuduk. Gençlerimizden aldığımız enerji ile, güç ile insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek reform üzerine reform yaptık. Gençlere inandığımız için dünya 5'ten büyüktür diyerek küresel adaletsizliklere baş kaldırdık. Gençlerden aldığımız ilham ile 2023 hedeflerini ilan ettik. Gençlerimize güvendiğimiz için 2053, 2071 hedeflerini emanet ettik. 16 Nisan halk oylaması ile gençlerin seçilme yaşını, seçme ile eşitledik. Zor olan seçilmek değil, seçmektir dedik. Öyleyse seçme ve seçilme yaşı 18 olmalı dedik. Gençlere inandığımız için 18'e indirdik. Size inanan, sizinle yürüyen AK Parti.

Türkiye'de gençlere bizim kadar güvenen, itimat eden bir başka parti daha yoktur. AK Parti'yi geleceğe taşıyacak olanlar gençlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde

24 HAZİRAN GENÇLERİN SEÇİMİ OLACAKTIR

24 Haziran seçimleri en çok da gençlerin seçimi olacaktır. Gençler, 24 Haziran'da iradenize, geleceğinize sahip çıkmaya hazır mısınız? Gençler, 24 Haziran'da büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolları açmaya hazır mısınız? Size güvenmeyenlere, sizi küçümseyenlere derslerini vermeye hazır mısınız? Ne güzel söylemiş şair, Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar, haktan hakikatten yana bakın siz. Gençler, Hakk'tan, hakikatten yana bakmaya hazır mısınız?

SİZİNLE BİRLİKTE YOL YÜRÜYECEĞİZ

6 Mayıs'ta İstanbul'da seçim manifestomuzu milletimizle paylaştık. Manifestomuzda gençlerimize özel bir ithamımız vardı. Tekrarlıyorum. Şahlanışımız, yükselişimizsiniz. Erdem, irade ve cesaret ile yükselişimizi, şahlanışımızı siz gerçekleştireceksiniz. Size emretmeyeceğiz, dikte etmeyeceğiz. Sizinle birlikte yol yürüyeceğiz. Size yol açacağız, istihdamımız sizinle büyüyecek. Vizyonumuz sizinle genişleyecek, adalet sizinle yükselecek. Eğitim ve öğretimimizi sizin daha iyi gelişmeniz için geliştireceğiz. Eğitim, öğretim hayatınızın ardından sonra edindiğiniz bilgi, birikim ve tecrübeleri aktarmanız için önünüzü açacağız.

Gelin Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi'ni sizinle birlikte hayata geçirelim. Gençlik insanın hayatında bir kere eline geçirebildiği bir fırsattır. Bunu çok iyi değerlendirin. Taşmak için önce dolmak gerekir.

AİLENİZE SIKI SIKI SARILIN

Ailenize sıkı sıkı sarılın. Arkadaşlarınızı iyi seçin. Arkadaşını söyle bana, senin kim olduğunu söyleyeyim. Spor ile ilişkinizi kesmeyin. Sosyal medya, ve bilgisayarın hayatınızda kapladığı yeri takip ediyorum. Bu bilgilerinizi, birikiminizi, arkadaşlarınız ile ailenizle harmanladığınızda daha da gelişeceğinize inanıyorum. 21 yaşında Fatih olmaya var mısınız? 25 yaşında Kanuni olmaya var mısınız? Böyle bir misyona talip olmak kolay değil. Bu, Osman Gazi'nin 24 yaşındaki devlet kurduğu birikime, Fatih'in 21 yaşında İstanbul'u fethettiği bilgiye sahip olmanız gerektiği anlamına geliyor. 15 Temmuz'da milletimiz yürüdü, sizler yürüdünüz arkamızdan. İleride sizler yürüyeceksiniz, millet yürüyecek arkanızdan.

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