Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıkları patlatacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun AK Parti İl Kongresi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SANDIKLARI PATLATACAĞIZ"

Erdoğan, yaklaşan 2019 seçimleriyle ilgili, "2019'da AK Parti ve cumhur ittifakını MHP ile yaptığımız cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranı ile tanıştıracağız. 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak milletin ve ümmetin beraberliğini zirveye taşıyacağız." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 70 DEMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, Cumhurbaşkanlığı Sistemi seçimleri için oy beklentisinin yüzde 70 olduğunu söylemişti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Gece gündüz koşturacak, ülkemizi her açıdan layık olan seviyeye getireceğiz. Afrin Harekatı ile artık bir diriliş hamlesinin içerisine girildi. Buna diriliş muştusu da diyebiliriz. Buna var mıyız? Yeniden bu diriliş hamlesi ile 2019'un mart yerel seçimlerini, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamento seçimlerine hazır mıyız? Hiçbir zaman rakiplerimizin zayıflığından güç alarak hedefini belirleyen bir siyasi hareket olmadık.

"PİŞKİNCE KOLTUĞA YAPIŞANLAR HALA OTURUYOR"

Ana muhalefetin başındaki zat gibi "yüzde 40 oy almazsam istifa ederim" demedik. Seçimleri kaybettiği halde pişkince koltuğa yapışanlardan oldu mu? Hala oturuyor. Biz hep daha yükseğe çıkmak için çaba harcadık. Aynı oranları elde etmeyi bile eksiklik, eksilik, noksanlık olarak değerlendirdik.

2019'da yapılacak seçimlere de bu anlayışla hazırlanıyoruz. Önümüzdeki yılın ikinci yarısına 3 bin 500 kişilik salonumuz hazır hale gelecek. Sayın Bakan işi hızlandırın, daha hızlı.

"BU BİR DAVA"

Birileri bizim 2019 seçimleri startını vermiş olmamızı spekülasyonlarına alet ediyor. Bizim dinamizmimiz üzerinden kendilerince senaryolar üretiyorlar. Biz parti olarak her an seçim olacakmış gibi çalışan bir siyasi partiyiz. Bu bir dava. Milleti sadece seçim dönemlerinde hatırlayanlar hizmet aşkımızı anlayamazlar.

"AŞK OLMADAN SİYASET YAPILAMAZ"

Siyaseti ikbal kapısı olarak görenler bizim millet sevdamızı, 81 milyonla kurduğumuz gönül bağını asla kavrayamaz. Aşk olmadan, hedef olmadan siyaset de yapılamaz. Biz AK Parti teşkilatı olarak, büyüdükçe kibri artan değil, büyüdükçe tevazuzu artan, toprağa daha da yaklaşan bir partiyiz.

"CUMHUR İTTİFAKINI GELMİŞ GEÇMİŞ EN YÜKSEK OY ORANI İLE TANIŞTIRACAĞIZ"

2019'da AK Parti ve cumhur ittifakını MHP ile yaptığımız cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranı ile tanıştıracağız. 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak milletin ve ümmetin beraberliğini zirveye taşıyacağız.

Türk siyasi tarihinde çığır açmış bir hareket olarak 2019'a da damgamızı vuracağız. Türkiye'de siyasetin rotasını yeniden belirleyeceğiz.

"HAYAL GİNİ GÖRÜNEBİLİR"

AK Parti'nin kodlarını bilmeyenler için bu ifadelerim hayal gibi görünebilir. Bundan 15 yıl önce bizim hedef olarak gördüğümüz seviyelerin birileri hayalini bile kuramıyordu.

Giresun'da ruhsatlı alanlarda fındık üretimi yapan üreticilerimizi destekliyoruz. Toplam 1,7 katrilyon lira destek verdik. Kemal Bey diyor ya, çiftli mağdur. Senin bunlardan ne haberin var ya. Resmi rakamlarla konuşuyorum. Biz buyuz. Verdiğimiz rakam ortada. Hepsi belgeli. Biz bunu çiftçimize verdik.

"BİR DÖNEM PKK/YPG'Yİ AKLAMA SEFERBERLİĞİNE ÇIKMIŞLARDI"

CHP'nin başındaki zat FETÖ'nün eline tutuşturduğu paçavralarla hedef almaya çalışıyor. Bunların 15 yılda siyasetin kalitesini artıracak tartışma açtıklarını duydunuz mu? Bir ara gündemi Gazi Mustafa Kemal'in fotoğrafını kimin yere indirdiğini bulmaktı. Sonunda başardılar, ardından Atatürk'ün askeri mi, yoldaşı mı olduklarının kavgasını verdiler. Günlerce bu meseleyi konuştular. Ortaya karışık bir karara vardılar. Bir dönem bunlar, PYD/YPG terör örgütünü aklama seferberliğine çıkmışlardı.

"BAY KEMAL BUNLARDAN HABERİN VAR MI?"

Atatürk'ün resmini kaldırıp kendi resmini oraya koymuştur. Devlet dairelerinden kaldırıp İnönü'nün posterini yerleştirmiştir, posta pullarından da kaldırıp oraya da İnönü kendi resmini koydu. Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Gençler sizler de bunu bazı, onların izinde yürüyenlere anlatın. Bunlar önemli.

"3747 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bugünün Afrin raporunu da size vereyim. Beğenmedikleri ÖSO mensupları Fırat Kalkanı Harekatı'nda 614 şehit verdi. Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi. Eli kanlı bir diktatöre duydukları sempatinin, yani Esad'a duydukları sempatinin onda birini Suriyeli kardeşlerimize göstermediler. Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini düşünmediler.

Doğu Guta'dan bu sabah oradan bir lider hanımefendinin mektubunu aldım. Ne olur diyor, sayın Cumhurbaşkanım, Afrin'de attığınız adımları Doğu Guta'da da atın. Artık diyor. Bizim dayanma gücümüz kalmadı. Doğu Guta'da şu anda 20 bin kişi kaldı. Bir gece öncesinde kadar Afrin'e girmeyelim diyenlerin ertesi gün özür dilemek yerine arka arkaya mesaj yayınlamalarının takdirini ben milletine bırakıyorum.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 3747 terörist etkisiz hale getirildi."