Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği yerleri işaretliyor

24 Haziran seçimleri için mitingler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça uzun bir yol haritası var.

GİTTİĞİ ŞEHİRLERİ TAKİP EDİYOR

Erdoğan önceki gün Konya ve Aksaray'a gelerek vatandaşlara hitap etti. Coşkulu mitingler öncesi Cumhurbaşkanı, kaldığı tırın içinde asılı olan haritadan, gittiği şehirleri takip ediyor.

RAPTİYE İLE İŞARETLEDİ

Aksaray'a geldiği zaman yine haritayla meşgul olan Erdoğan, gittiği şehrin üzerini raptiye ile işaretledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi karış karış gezerek çok sayıda vatandaşa ulaşmayı hedefliyor.