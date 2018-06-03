taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,6510
EURO
5,4253
ALTIN
193,52
PETR
76,6100

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği yerleri işaretliyor

Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşarak seçim çalışmalarını sürdüren Erdoğan, harita ile gittiği illeri işaretliyor.

Haber Merkezi | 03.06.2018 - 09:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği yerleri işaretliyor

24 Haziran seçimleri için mitingler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça uzun bir yol haritası var.

GİTTİĞİ ŞEHİRLERİ TAKİP EDİYOR

Erdoğan önceki gün Konya ve Aksaray'a gelerek vatandaşlara hitap etti. Coşkulu mitingler öncesi Cumhurbaşkanı, kaldığı tırın içinde asılı olan haritadan, gittiği şehirleri takip ediyor.

RAPTİYE İLE İŞARETLEDİ

Aksaray'a geldiği zaman yine haritayla meşgul olan Erdoğan, gittiği şehrin üzerini raptiye ile işaretledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi karış karış gezerek çok sayıda vatandaşa ulaşmayı hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği yerleri işaretliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G7'nin 6 üye ülkesi, ABD'ye karşı birleşti

G7'nin 6 üye ülkesi, ABD'ye karşı birleşti

33
Fatih Erbakan, yeni parti için tarih verdi

Fatih Erbakan, yeni parti için tarih verdi

159
TSK'nın yeni İHA'sı Tepegöz başarıyla test edildi

TSK'nın yeni İHA'sı Tepegöz başarıyla test edildi

43
NATO, Rusya'ya karşı 30 bin kişilik birlik kuracak

NATO, Rusya'ya karşı 30 bin kişilik birlik kuracak

40
İYİ Parti 1. sıra milletvekili adayı istifa etti

İYİ Parti 1. sıra milletvekili adayı istifa etti

27
Turkish Cargo, dünyanın en hızlısı arabasını taşıdı

Turkish Cargo, dünyanın en hızlısı arabasını taşıdı

0
Kılıçdaroğlu: Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu olmalı

Kılıçdaroğlu: Şehitler ve Gaziler Yüksek Kurulu olmalı

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94