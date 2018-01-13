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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye dünyaya ayar verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karşıyaka Spor Salonu'nda, AK Parti Bingöl 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

AA | 13.01.2018 - 22:48..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye dünyaya ayar verecek

Demokraside, adalette, hak, özgürlükte AK Parti iktidarının getirdiklerini kimsenin getiremediğini söyleyen Erdoğan, "Güçlü Türkiye, bilesiniz ki dünyaya ayar veren Türkiye olacaktır. Dünyanın geri kalanından fazlamız var, hamdolsun eksiğimiz yok. Biz, demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde artık Avrupa veya Amerika ile yarışmıyoruz, kendimizle yarışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye dünyaya ayar verecek

"DEMOKRASİ DERSİ VERENLERİN IRKÇILIĞI ORTADA"

Batı dünyasının ırkçılık ve faşizme yuvarlandığı bir dönemde Türkiye'nin hukuk, adalet, toplumsal barış ve özgürlükler noktasında birçok ülkeye örnek olduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bize her fırsatta kibirli bir şekilde demokrasi dersi verenlerin, göçmenlere, yabancılara, dili-inancı farklı olanlara nasıl davrandıklarını, onları nasıl aşağıladıklarını hep beraber görüyoruz ve bunları çok iyi tanıyoruz. 2019, unutmayın, bir viraj yılıdır. Martta belediye başkanları seçimi var, kasımda parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Türkiye, inşallah 2019 virajını geçmesi halinde bilesiniz ki bu yarış daha da hızlanacak. 2019 virajını da geçmiş 15 yılda olduğu gibi olduğu gibi başarıyla dönmek zorundayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü Türkiye dünyaya ayar verecek VİDEO

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