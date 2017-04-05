Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün 81 vilayetimizden gelen 2 bin muhtar kardeşimizle bir aradayız. Türkiye 11 gün sonra çok önemli bir seçim için sandığa gidecek. Seçimin konusu anayasa değişikliğidir. İçerik itibariyle ülkemizin yönetim sistemini değiştirecek olması bakımından bu halk oylaması tarihi bir öneme haizdir. Yeni sistemin en büyük özelliği milli iradenin ülke yönetimi üzerindeki gücünü artıyor olmasıdır.

İNANIN BÖYLE BİR YALAN MAKİNESİ GÖRMEDİM

Ana muhalefetin başındaki zat geçenlerde bir konuşma yapıyor '17 Nisan'da muhtarlıkları bu cumhurbaşkanı kapatabilir' diyor. Değerli kardeşlerim inanın böyle bir yalan makinesi ben görmedim. Muhtarların nasıl seçildiğini bile bilmiyor. Tayyip Erdoğan nasıl seçildiyse muhtar da öyle seçiliyor. Beni de millet seçti sizleri de millet. Diyor ki 'Bir kararname çıkarır ve sizleri kapatır.' Muhtarlar kararname ile gelmedi ki yasal düzenleme ile geldi. Yasal düzenleme ile gelen yasal düzenleme ile gider. O yasal düzenlemenin de bağlı olduğu anayasa. Muhtar deyip geçmeyin. Adı üzerinde muhtar. Ama ne yazık ki muhtarı bu beyefendi hafife alıyor.

LOKANTALARI KAPATACAK DİYOR

'Lokantaları kapatacak' diyor. Lokanta ile cumhurbaşkanının ne işi var. Böyle bir merci varsa belediyelerdir. Sayın Kılıçdaroğlu bunu da öğren ben belediye başkanlığı yaptım bu işleri çok iyi bilirim. Kim ne iş yapar haberi yok. Demokrasilerde muhalefet çok önemli. Muhalefet akıllı muhalefet yaparsa iktidara güç katar ama muhalefet muhalefeti doğru yapmazsa hem kendi hem ülke kaybeder.

BATI BİZE HAYRAN OLMAYA BAŞLADI

Batı bize hayran olmaya başladı. İstanbul Boğazı'nın üzerine dizdik ya... Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, 4 gidiş, 4 geliş, ortasında da hızlı tren. Tuttuk, denizin altına da Marmaray'ı yaptık. Bizim dedemiz Fatih, karadan Haliç'e indirdi kadırgaları. Biz de torunları olarak denizin altından yapalım dedik. Otomobilleri de denizin altından indirelim dedik, Avrasya'yı yaptık. Osmangazi Köprüsü'nü yaptık. Çanakkele Köprüsü'nün temelini attık. Bu milleti çok ezdiler. Bu milletin şanlı bir geçmişi var. Biz de bu şanlı geçmişe yeniden döndük.



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