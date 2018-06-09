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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde af yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin ve kendisinin gündeminde af tasarısının olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 23:50..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde af yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde af yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği af tasarısı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim gündemimizde af yok" dedi.

"OY İÇİN İSTİSMARA FIRSAT TANIMAYIZ"

Zeytinburnu'nda halka seslenen Erdoğan, "Cevap vermiyordum ama söylim . Bizim gündemimizde af iye bir eşey yok. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin. Yargı bir hüküm vermiş de içeri girmişse onu affetmek bizim görevimiz değil. Biz kalkıp da bu işi oy tahvil etmek için bir af çıkarmayız. Bunun istismarına fırsat vermeyiz" şeklinde konuştu.

Bu konunu seçim sonrası konuşulması gerektğini belirten Erdoğan, "Bunlar seçim sonrası konuşulur. Yapılacak bir şey varsa bakılır. Seçime kalmış 13-14 gün bunu gündeme almak af çıkartmak istismarlara yol açar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde af yok VİDEO

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