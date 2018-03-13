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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbet Kuşları belgeselini izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin anlatıldığı belgesin galasına katıldı.

AA | 13.03.2018 - 01:24..
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Konusu ve katılımcıları itibarıyla alanında ilk ve özel çalışma niteliği taşıyan "Gurbet Kuşları" belgeselinin ilk gösterimi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbet Kuşları belgeselini izledi

Galaya eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gösterimin ardından belgeselin yapımcılarıyla bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbet Kuşları belgeselinin galasına katıldı VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbet Kuşları belgeselini izledi

BELGESEL, TRT'DE YAYINLANACAK

Belgeselin galasına, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, Bakanlar Kurulu üyeleri, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve belgeselde yer alan çok sayıda davetli katıldı.

"Öz Vatanında Garip ve Parya Kılınanların Hikayesi" temasıyla hazırlanan belgesel, TRT'de yayınlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbet Kuşları belgeselini izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbet Kuşları belgeselini izledi

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