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Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik güçleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet ve Jandarma için düzenlenen iftar programında konuşma yaptı.

07.06.2017 - 21:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik güçleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik güçleriyle iftar programında buluştu.

"FETÖ'CÜLER MAHKEMEDE YAPTIKLARI AHLAKSIZLIKLAR..."

Erdoğan, "FETÖ davalarını takip ediyorum. Mahkemelerde yaptıkları ahlaksızlıklar, cezaevlerinde çürürken fayda vermeyecek. Birileri Pensilvanya'ya, Yunanistan'a kaçabilir. Ama bizim öyle bir durumumuz yok. Kaçmaktansa ölmeyi tercih ettik. Tüm güçlerini milletimiz arasında fitne çıkarmaya harcadılar. Milletimiz bu oyunların hiçbirine gelmedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik güçleriyle buluştu VİDEO

"KENDİLERİNİ KULAKLARINA FISILDANAN TARİHLERLE ALDATSINLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile ilgili davalar) Kendilerini istedikleri kadar rüyalarla kulaklarına fısıldanan tarihlerle verilen sözlerle aldatsınlar, hepsi beyhude. Milletimizin özellikle de şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin gönülleri ferah olsun. Başdanışmanlarımın tamamıyla duruşmaları takip ediyorum. Yarısı Ankara, yarısı İstanbul olmak üzere duruşmaları takip ediyorlar, günbegün raporlarını alıyorum, ne oluyor, ne bitiyor takip ediyorum." şeklinde konuştu.

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