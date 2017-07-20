Kombine kartını yakan sarı kırmızılı taraftarlar için, Medipol Başakşehir Kulübü resmî Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Fidan ile görüştü

UEFA Avrupa Ligi'nde Mladost Podgorica'yı 1-0'ın rövaşında 3-0 yenen Sturm Graz, 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

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Adana'da mobilya fabrikasında yangın

Hazır mutfak ve ev mobilyaları üreten fabrikanın boya deposunda çıkan yangın, büyük maddi hasara neden oldu.