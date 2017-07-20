taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
CANLI TV
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.736
USD
3,5260
EURO
4,1036
ALTIN
140,99
PETR
49,2500
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
GALERİ
EKONOMİ
KADIN
EMLAK
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
Eğitim
3. Sayfa
İç Haber
Sağlık
Magazin
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Video Haber
Yerel Y.
Medya
Yaşam
İpucu
Biyografi
Kitap
Seyahat
Oyun
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Fidan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.
20.07.2017 - 23:49
Haberler
Politika
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
İlginizi Çekebilir
TBMM İçtüzüğünde Değişiklik kabul edildi
TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim töreni
Başbakan Yardımcısı olan Recep Akdağ, Sağlık Bakanlığı görevini Ahmet Demircan'a devretti.
Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz'un hesabını vereceksiniz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından 15 Temmuz'a dair açıklamalarda bulundu.
Sinan Oğan'ın MHP'den ihracı kesinleşti
Sinan Oğan'ın MHP'den ihracına yönelik itirazı reddedildi.
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
Başakşehir'den Galatasaray taraftarına çağrı
0
Galatasaray taraftarları Florya'da
0
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Galatasaray taraftarları yönetimi protesto etti
1,367 kez izlendi
2
Hesabı yine erkek ödedi
1,430 kez izlendi
3
Galatasaray taraftarı kombinesini yaktı
6,885 kez izlendi
4
Kılıçdaroğlu'ndan Hasan Tatlı'nın ailesine ziyaret
15,724 kez izlendi
5
Eşini para vermediği için eve kitledi
4,113 kez izlendi
6
Koca balığı elleriyle yakaladı
4,747 kez izlendi
7
Ev yangınına helikopterli müdahale
1,358 kez izlendi
1
Galatasaray taraftarları Florya'da
Galatasaraylı taraftarlar, protesto amacıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nin girişinde Sarı-Kırmızılı takımı taşıyan otobüsü bekliyorlar.
2
Başakşehir'den Galatasaray taraftarına çağrı
Kombine kartını yakan sarı kırmızılı taraftarlar için, Medipol Başakşehir Kulübü resmî Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Fidan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.
4
TBMM İçtüzüğünde Değişiklik kabul edildi
TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.
5
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Sturm Graz
UEFA Avrupa Ligi'nde Mladost Podgorica'yı 1-0'ın rövaşında 3-0 yenen Sturm Graz, 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
6
Adana'da mobilya fabrikasında yangın
Hazır mutfak ve ev mobilyaları üreten fabrikanın boya deposunda çıkan yangın, büyük maddi hasara neden oldu.
7
Galatasaray elenirken gülümseyen Ayhan Akman'a tepki
Kulübede Ayhan Akman'ın, maç sonlarındaki gülümsemesine taraftarlar tepki gösterdi.
1
Başakşehir'den Galatasaray taraftarına çağrı
Kombine kartını yakan sarı kırmızılı taraftarlar için, Medipol Başakşehir Kulübü resmî Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları