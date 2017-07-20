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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Fidan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.

20.07.2017 - 23:49
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

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