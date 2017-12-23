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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakkari'de AK Parti İl Kongresi'nde, Hakkari'deki yaylalara çıkma yasağının kalkacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 13:08..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'de AK Parti İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

"YAYLALARA ÇIKMA YASAĞINI KALDIRIYORUZ"

Erdoğan, güvenlik nedeniyle konulan Hakkari'deki yaylalara çıkma yasağının kaldıralacağını belirtip, "Önümüzdeki yıldan itibaren yaylalara çıkma yasağını kaldırıyoruz ama yaylalarımıza sahip çıkacaksınız. Teröristlere kalkıp da en ufak bir tehditte, al sana bir baş hayvan diyecek misiniz? Mesele o. Eğer öyleyse buyrun yaylara çıkın, güvenlik de bizden inşallah." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yayla yasağını kaldıracağız VİDEO

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hakkari'de bölünmüş yol 1 kilometreydi. Biz buna 85 km ilave ettik. Hakkari'ye yaptığımız havalimanından 11 ayda 145 bin yolcu faydalandı.

Hakkari'de içme suyu sorununu çözmek için adımlar atıyoruz. İnşallah 24 saat kesintisiz suyu Hakkari'ye kazandıracağız.

Bu terör örgütünün ve arkasında siyaset yapanların derdi sizler değildi, onların derdi dağdakilerdi.

Terör örgütünün yakıp yıktığı Yüksekova'yı biz ayağa kaldırdık, 3 bin yeni konut yapıyoruz. Mesele niyet meselesidir. Niyer eğer hizmet etmekse zaman da kaynak da bulunur.

"128 ÜLKE DOLARLARINIZLA İRADEMİZİ SATIN ALAMAZSINIZ DEDi"

Kudüs meselesinde dünyayı tehdit ettiler, 128 ülke 'Siz dolarlarınızla irademizi satın alamazsınız.' dedi. İman, inan. ve aşk varsa Allah'ın izniyle imkan da vardır.

Derdimiz Hakkari'ye özel sektör gelsin ve buraya yatırımı yapsın istiyoruz. Terör örgütü burada çalışan mühendisi, işçiyi tehdit ederse özel sektör buraya gelir mi?

"EN UFAK TEHDİT DE AL SANA BİR BAŞ HAYVAN DİYECEK MİSİNİZ"

Önümüzdeki yıldan itibaren yaylalara çıkma yasağını kaldırıyoruz ama yaylalarımıza sahip çıkacaksınız. Teröristlere kalkıp da en ufak bir tehditte, al sana bir baş hayvan diyecek misiniz? Mesele o. Eğer öyleyse buyrun yaylara çıkın, güvenlik de bizden inşallah.

Şartlar ne olursa olsun demokrasiden, özgürlüklerden ve temel insan haklarından asla taviz vermedik, vermeyeceğiz.

Şunu unutmayın, Türkiye yoksa Hakkari'de yok, Türkiye güçlü ise Hakkari'nin de umut dolu bir geleceği vardır. Asla bu vatanımızı kimseye böldürtmeyiz. Bir olacağız, diri olacağız ve kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.

"KUDÜS KARARI OYUNUN BİR PARÇASIDIR"

BM'de ABD'nin olumsuz kararını 128 ülke ile tersine çevirdik. ABD'nin Kudüs kararı bölgede oynanmak istenen oyunun bir parçasıdır.

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