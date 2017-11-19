Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hangi ülke ne der bakmayın

Şehit Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret ettikten sonra vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Buralar hep şehit toprağı ve şehitlerimizin en yoğun olduğu yerler buralar" diye konuştu.

Erdoğan, alandakilere, "Biz sizi sevdik, biliyorum ki siz de bizi bu yola çıktığımızdan beri çok sevdiniz. Sizler bizi hiç yalnız koymadınız ve bu yolda beraber yürüdüğümüz sürece de Allah'ın izniyle kimse bu ülkenin bileğini bükemeyecek." sözleriyle seslenerek, "Hiç endişeniz olmasın, şuradan şöyle bir ses gelmiş, acaba şu ülke, bu kuruluş ne der, hiç kafanızı buna takmayın. Şuna bakın, Allah ne der." dedi.

"TEK GALİP OLAN O'DUR"

Endülüs'te, El Hamra Sarayı'nın kubbesindeki "Allah'tan başka galip yoktur." yazısını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tek galip olan O'dur. Şu anda hala var, asırlar önce bunu yazmışlar ama hala var. Bizim ecdadımız bunun için yürümedi mi? Bunun için fetihler müyesser olmadı mı? İşte şimdi son 15 yıla biz bu damgayı vurduk ve emin adımlarla ilerliyoruz. 780 bin kilometrekarelik şu vatan topraklarını şimdi ilmek ilmek dokuyoruz. Yeniden bu vatanı inşa ve ihya ediyoruz. Hatırlayın 15 yıl öncesini, şu Karadeniz'in otoyolunu hatırlayın. Yüzde 35'i bitmişti. Biz geldik, bitirdik."





"BİZ BU MİLLETE AŞIĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi inşallah Salyazı'da, o beldede, Bayburt ile Gümüşhane arasına bir havaalanı yapıyoruz. Oralar da biliyorsunuz çok çile çekti, onların tek yolu vardı, ya Erzurum ya Trabzon değil mi? Ama şimdi iki ilin ortasına bir havaalanı inşa ederek inşallah onları da rahatlatacağız." bilgisini paylaştı.

Gümüşhane ziyareti sırasında yapılan yatırımları gördüğünde duygulandığını dile getiren Erdoğan, "Gümüşhane'de her taraf yollarla, asfaltlarla döşeniyor. Niye? Biz sizi seviyoruz, biz bu millete aşığız. Biz dertliyiz, dertli, bu milletin dertlisiyiz biz." ifadesini kullandı.

"EREN BİZİM KALBİMİZDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İnşallah bu yolda 2019 unutmayın bir kırılma noktasıdır. Mart 2019'da belediye seçimlerini yapacağız, Kasım 2019'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir reform, inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Artık artık eskisi gibi olmayacak, daha değişik bir sürecin içerisine gireceğiz ve bu sürece damgayı şu karşımdaki topluluk vuracak. Ben sizde bunu görüyorum. Eren bizim kalbimizde, bütün şehitler bizim kalbimizde. Şehitlerimizle beraber yaşıyoruz, beraber yaşayacağız ama ben siz kardeşlerime diyorum ki bütün kardeşlerime, şurada 16 ayımız var, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Her yere AK Parti'nin şu ana kadar icraatlarını anlatmaya var mıyız? Biz birliğin partisiyiz, beraberliğin partisiyiz, kardeşliğin partisiyiz, ayrılığın gayrılığın değil. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız."