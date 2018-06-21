Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kahramanmaraş'ta dev kalabalık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş mitingini gerçekleştirmek üzere şehre geldi. Mitingden saatler önce toplanmaya başlayan dev kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesiyle binlerce kişiye ulaştı.

"BU ALANDA AŞK VAR AŞK"

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlılara seslendiği konuşmasında, bu büyük kalabalığa fotoşop diyenlerin olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Birileri çıkacak bu muhteşem topluluğa fotoşop diyecek, mahşeri kalabalığa montaj iftirasını atacaklar. Bu sevdayı aşağılayacaklar. Kahramanmaraş'ın şu heyecanını türlü bahanelerle görmezden gelecekler. Bu alanda aşk var aşk. Bu meydanda Allah için sevmek var. Bu meydanda Türk ile Kürt kardeşliği var. Bu meydanda 24 Haziran'ın muştusu var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"4 AYLIK HASRETİN ARDINDAN KAVUŞTUK"

"Kahramanmaraş; şairler, ozanlar yurdu Kahramanmaraş. Sizleri gönülden selamlıyorum. Can Maraş, canan Maraş. Havası güzel, kendisi bir başka güzel Maraş. Bugün sizleri bir kez daha selamlıyorum.

Dört aylık hasretin ardından bizi Kahramanmaraş'a kavuşturan rabbime hamdediyorum. Ülkemizin dört bir yanındaki Maraşlılara selamlarımı gönderiyorum. Biliyorum duygulusunuz, ben de duyguluyum. Buradan inşallah Gaziantep'e geçeceğim. Dün Şanlıurfa ve Mardin'deydim.

Gazilerime ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kendilerine uzun ömürler sunuyorum. Bundan 9 yıl önce burada hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi de yad ediyorum.

"BU SEVDAYI AŞAĞILAYACAKLAR"

Şimdi birileri çıkacak ne diyecek? Bu muhteşem kalabalığa fotoşop diyecekler, montaj diyecekler. Bu sevdayı aşağılayacaklar. Kahramanmaraş'ın şu heyecanını türlü bahanelerle görmezden gelecekler. Şimdi soruyorum burada montaj var mı Kahramanmaraş, fotoşop var mı Maraş? Bu meydanda aşk var aşk, muhabbet var muhabbet.



"MARAŞ 2002'DEN BERİ TAVRINI AK PARTİ'DEN YANA KOYDU"

İnşallah pazar akşamı çok daha farklı olacak. Maraş 2002'den beri tavrını AK Parti'den yana koydu. Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'a, alçak darbe girişimine kadar Maraş hep yanımızda oldu. Son 16 yılda Maraş provokasyonlara gelmeyerek kardeşliğine sahip çıktı. Biz Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle gurur duyuyoruz.

"CHP'YE GÖNÜL VEREN KARDEŞLERİME SORUYORUM: İCRAAT Mİ İSTİYORSUNUZ LAF MI?"

Yaptığımız yatırımlarla Maraş'ın gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Son 16 yılda Kahramanmaraş'a 29 katrilyon yatırım yaptık. Bay Kemal siz ne yaptınız? Bay Muharrem siz ne yaptınız?

Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime soruyorum: İcraat mi istiyorsunuz, laf mı duymak istiyorsunuz? Lafla peynir gemisi yürümez, bu oyunlara gelmeyelim. 5517 yeni derslik yaptık burada. Burada yüksek öğrenim yurtları yaptık. Biz yaptıklarımızı konuşuyoruz. İcraat, icraat. Yaparsa AK Parti yapar."

"SON GÜNLERDE BAY MUHARREMLE İLGİLİ YAYINLANANLARI GÖRÜYORSUNUZ"

Biri 400 yataklı, 13'ü hastane olmak üzere 78 sağlık tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 3 katrilyon lira kaynak aktardık. Ne diyor bu Bay Kemal ihtiyaç sahiplerine yardım edilmiyor, 3 katrilyon aktardık biz. Bunların işi gücü yalan.

Son günlerde Bay Muharremle ilgili yayınlananları görüyorsunuz. Adam dershane işletmiş ordaki çalışanların sigorta primini ödememiş. Bunlara ülke teslim edilir mi ya ?

Bizden buradaki en önemli sorunlarından biri ulaşımdı. Biz bu ulaşım noktasında devrime imza attık. Maraş'ta 4,5 katrilyon lira yatırım bedeli olan 12 adet yol projemizin çalışmaları devam ediyor.

"BENİM MİLLETİM YIKIM EKİBİNE GEREKEN DERSİ VERECEK"

Kardeşlerim karayollarında olduğu gibi demiryollarında da büyük bir yenilik yaptık. Türkiye'yi hızlı tren ile tanıştırdık. Hızlı tren hattımızı 1213 kilometreye taşıdık. Kahramanmaraş'ı da hızlı trenle buluşturacağız. Kahramanmaraş Nur Dağı hızlı tren hattının etüt çalışmaları devam ediyor.

Bu iş plan işi, proje işi. Lafla değil icraat, icraat icraat. Elbistan içme suyu isale hattının ihalesini yapacağız. 5 baraj, 4 gölet yaptık. Biz yapım ekibiyiz onlar yıkım ekibi. Ne diyor yaptırmam. Neyi yıkıyorsun ya, neyi yıkıyorsun. İşte pazar akşamı benim milletim yıkım ekibine gereken dersi verecek.

"YİNE PAZAR GÜNÜ İNŞALLAH MİLLETİMİZLE YÜRÜYECEĞİZ"

Biz milletimizle buraya geldik. Yine pazar günü inşallah milletimizle yürüyeceğiz. Bugüne kadar muhalefetten bir vaat duydunuz mu? Aday olur olmaz gidiyor Edirne'dekinin yanına gidiyor. Ben CHP'lilere sesleniyorum. Bu adama nasıl oy vereceksiniz. HDP'ye, İYİ Parti'ye oy verenlere de sesleniyorum. Gelin bu dayanışmaya oy verin.

"35 İSMİ KANDİL'DE BİTİRDİK"

Kandil’i 20 uçakla 10 önemli noktayı ve bunların liderler toplantısını yakaladık. O liderler toplantısında 35 tane önemli isimi orada bitirdik. Biz sizin gibi Amerika’dan gelecek telefonları beklemiyoruz.

Şimdi de Münbiç'i temizliyoruz. Kararımızı verdiğimiz zaman adımımızı atarız. Afrin’de işi bitirdi, Cerablus’ta işi bitirdik. Şimdi Menbiç terör örgütünden boşaltılıyor. Orada bizim zırhlı taşıyıcılarımız var.

"BİRİNCİ ÇIKMAZSAN SİYASETİ BIRAKIYOR MUSUN?"

Bay Muharrem, sen şimdi açıkla, sandıktan eğer birinci çıkmazsan siyaseti bırakıyor musun, onu söyle? Seni zaten Bay Kemal başından defetmek için aday yaptı, bunu anlamıyor musun?

Kardeşlerim Bay Muharrem son 2 aydır bol keseden yalan söylüyor. Haysiyet cellatlığı yaptı. Bay Kemal ile bazen Bay Muharrem'in yalanlarını yüzüne vurdu. Bay Muharrem bugüne kadar çıkıp terör örgütüne yönelik doğru düzgün bir laf etmedi. Sen terörü Edirne'dekini yargıdan kaçırarak mı çözeceksin? Sen terörü, beraber miting yaptığın, oy pazarlığı yaptığın bölücü örgütün siyasi uzantılarına koltuk vererek mi çözeceksin?

CHP'ye, Saadet Partisi'ne, İYİ Parti'ye, HDP'ye gönül verenlere sesleniyorum; bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine, dayanışmamıza oyunuzu verin."

"BANA YABANCI ÜLKELERİN DEVLET BAŞKANLARI BU NASIL İŞ DEDİLER"

Sen FETÖ'yü nasıl bitireceksin, ABD'den gelen telefonlarla mı bitireceksin. Kardeşlerim diyor ki biz başörtüsüne karşı değiliz, Bay Kemal diyor ki başörtüsü yasağını biz kaldırdık. Yalan söyleme yalan. Benim kızlarım, yeğenlerim üniversitelerin kapısında tacize uğradılar. Burada üniversite okuyamadılar. Bana yabancı ülkelerin devlet başkanları bu nasıl iş dediler? Anlattığımda şaşırdılar. Ama dedik artık bunu çözeceğiz. Çözdük mü? Şimdi başörtülü, başörtüsüz herkes ortak yerlerde çalışabiliyor mu?

"KAMU KURUMLARI DA BÖYLE. NE OLDU ÜLKE YIKILDI MI?"

Kamu kurumları da böyle. Ne oldu ülke yıkıldı mı? İrtica geldi mi? Bunlar bunu hazmedemedi. Bay Muharrem bu sorulara cevap vermek yerine laf cambazlığı yapma. Projelerin varsa bunları açıklama. Devlet yönetmek sabır ister. 15 Temmuz gecesi Bay Kemal Atatürk Havalimanı'na geliyor. Ben de Marmaris'ten geliyorum. Bay Kemal bana ne diyor, bana da haber verse ben de orada olurdum. Onbinler meydanlara döküldü ama o ne yaptı aracıyla Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti.

"BÖLÜCÜ ÖRGÜTE ŞİRİNLİK YAPANLARDAN DEVLET ADAMI OLMAZ"

Bay Kemal isterdim ki sende de biraz yürek olsa seni orada görmek isterdim. Bir radyo programında darbe olsa ilk ben çıkarım demişti ama çıkamadı. Darbe şakşakçılarından devlet adamı olmaz. Bölücü örgüte şirinlik yapanlardan devlet adamı olmaz.

Bunlara dükkan bile emanet edilmez. 2 gün kaldı pazar günü inşallah sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacğız. 40 yıldır siyasetteyiz, son 16 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi biliyorsunuz. Sizin iradenizi terör örgüne peşkeş çekmedik. Darbeciler karşısında korkmadık. Tek bir adım bile geri adım atmadık."