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Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerin katıldığı iftar programında konuştu.

27.05.2017 - 22:00
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İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen iftar yemeğinde açıklamalarda bulundu.

"15 TEMMUZ'UN FARKI MİLLETİN İRADESİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'un diğer tüm darbelerden ve darbe girişimlerinden farkı milletimizin bu iradeyi ortaya koymuş olmasıdır. Bu millet o gece göğsünü siper etti. Bir şey ortaya çıktı. İman geçilmez bir kaledir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin darbeler dönemini kapattığını sandığımız bir dönemde yaşadığımız 15 Temmuz milletimizin hafızasında derin izler bırakmıştır. o gün verdiğimiz şehitlerimizin tek bir kanı, tek bir nefesi boşa gitmemiştir.

FETÖ'NÜN ÜZERİNE TÜM MİLLET YÜRÜMÜŞTÜR

15 Temmuz günü FETÖ'nün üzerine tüm milletimiz yürümüştür. Milletlerin tarihlerinde böyle şahlanış dönemi her zaman ortaya çıkmaz.

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