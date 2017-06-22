Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda STK temsilcileriyle buluştu

Burada yaptığı konuşmasına Kadir Gecesi'ni tebrik ederek başlayan Erdoğan, "Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bu mukaddes gecenin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum." dedi.

Erdoğan, Millet Camisi'nde teravih namazı sonrasında düzenlenen örnek bir programla Kadir Gecesi'nin ruhuna ve manasına uygun bir şekilde milletle birlikte idrak etmeye çalışılacağını belirterek, bu gecenin feyzinden, bereketinden istifade etmenin, Kadir Gecesi'nin kadrinin ve kıymetinin bilinmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

"SİVİL TOPLUM, DEVLETİN KARŞITI DEĞİL,

BİLAKİS TAMAMLAYICISIDIR"

Erdoğan, geçmişte yaşanan onca sıkıntı ve baskıya rağmen, bugün sivil toplum kuruluşlarının eskisinden çok güçlü bir şekilde çalışmalarına devam etmelerinin, milletin bu müesseselere sahip çıkması sayesinde olduğunu bildirdi.

Ülkenin eğitimde, hak ve özgürlüklerde, sınırların içindeki ve dışındaki ihtiyaç sahipleriyle sergilediği örnek dayanışmada şüphesiz en büyük payın sivil toplum kuruluşlarına ait olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz de sorumluluk üstlendiğimiz her yerde özellikle de son 15 yıldır sizleri her açıdan desteklemeye, önünüzü açmaya, işlerinizi kolaylaştırmaya gayret ediyoruz. Çünkü biz, birileri gibi sivil toplumu tehdit olarak değil, milli birlik ve beraberliğimizin kilit taşı olarak görüyoruz. Sizler ülkemizde katılımcı demokrasinin aracı, sosyal barışımızın adeta sigortası olan kuruluşlarımızsınız.

Burada şu gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Sivil toplum, devletin karşıtı değil, bilakis tamamlayıcısıdır. Bir devlet ne kadar güçlü olursa olsun sivil toplumun desteği, yardımı, işbirliği olmadan hedeflerini gerçekleştiremez. Bilhassa milletimizin karşı karşıya bulunduğu sıkıntıların giderilmesinde, sizlerin katkısının son derece gerekli olduğuna inanıyorum."





"BÖLGEDEKİLERİN DEVLETİNE GÜVENMESİNİ

VE DEVLETİNİ SAHİPLENMESİNİ SAĞLADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin on yıllardır terör, cehalet, madde bağımlılığı gibi özellikle gençleri hedef alan tehditlerle mücadele ettiğini belirterek, 7'den 70'e milletin bütün fertlerini olumsuz etkileyen bu sıkıntıları çözüme kavuşturmak için devlet olarak bugüne kadar birçok adım atıldığını dile getirdi.

Terörle mücadele konusunda çok yönlü projelerin hayata geçirildiğini vurgulayan Erdoğan, "Kalkınma alanında yılların ihmalini gidererek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemize çok ciddi yatırımlar yaptık. 'Hak ve özgürlükler' başlığında hayata geçirilen reformlarla halkımızın yıllardır talep ettiği, beklediği, özlemini çektiği değişimleri gerçekleştirdik. Güvenlik noktasında polisimiz, askerimiz, güvenlik korucularımız aralıksız bir şekilde yürüttükleri operasyonlarla dağları, sığınakları, kampları terör örgütüne dar ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, tüm bu gayretlerin neticesinde bölgedekilerin devletine güvenmesini ve devletini sahiplenmesini sağladıklarını belirterek, "Terörle mücadele bire beş değil, bire on... Bunun bedelini onlara ödettik, ödetiyoruz ve ödeteceğiz. Çünkü 'şehitlerimizin, gazilerimizin kanı yerde kalmayacak' dedik ve bu kararlılığımızı da sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

"UYUŞTURUCU TERÖRÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim nazarımızda silahlı terör neyse, uyuşturucu terörü de odur. Devletin uyuşturucuyla mücadele hususunda yaptığı pek çok çalışma vardır. Ancak son günlerde basın yayın organlarına yansıyan, hatta kendimizin de yol kenarında bizzat şahit olduğu, yürek yakıcı manzaralar bu konularda halen eksiklerimizin olduğunu gösteriyor. Kaldırım köşelerinde veya sokak ortasına kendinden geçmiş bir şekilde oralarda kendini bırakmış gençler, sadece devlete değil, hepimize ciddi sorumluluklar yüklüyor.

Her ne kadar Avrupa ülkelerinin çok çok altında da olsa bizim milletçe bu yarayı daha fazla büyümeden, kangrene dönüşmeden tedavi etmemiz gerekiyor. Bunun yolu da aile, okul, üniversite, medya ve sivil toplum olarak el birliği ve dayanışma içinde meseleye eğilmemizden geçiyor."





"SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIMIZIN DA MESULİYETİ OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Erdoğan, 80 milyon olarak büyük bir aile olunduğunu, bu tür sorunların çözüme kavuşturulmasında da bir aile gibi hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Bu ülkenin gençlerini ne Kandil ve Pensilvanya'daki terör baronlarına ne de uyuşturucu terörüne asla feda edemeyiz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onlar bizim gençlerimiz, bizim çocuklarımız. Gençlerimizin eline silah vererek, bedenine uyuşturucu zerk ederek, zihinlerini iğfal ederek geleceğimize kast edenlere göz yummayacağız. Bunun yolu, milli ve manevi değerlerimizle teçhiz edilmiş, kendini bilen ve öz güven sahibi bir gençlik yetiştirmekten geçiyor. Bize sokak köşelerinde, dağ başlarında hayatlarını söndüren değil, ömrünü bu ülke ve millet için vakfeden gençler lazım. Bu konuda özellikle sivil toplum kuruluşlarımıza önemli görevler düşüyor. Terör örgütlerine de, uyuşturucuya da kaptırdığımız her gencimizle devletle birlikte sivil toplum kuruluşlarımızın da mesuliyeti olduğuna inanıyorum."





"TÜRKİYE'NİN, TARİHİNİN EN BÜYÜK FELAKETLERİNDEN BİRİNİN EŞİĞİNDEN..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin bir daha böyle bir musibetle karşı karşıya kalmaması için öncelikle bu ihanet çetesi mensuplarının hak ettiği cezaları mutlaka almalarını sağlamalıyız. Dikkat ediniz bu ihanet çetesine mensup olup da yaptıkları için nedamet getiren, samimi pişmanlık duyan neredeyse kimse yoktur. Bu durum sergiledikleri tüm ihanetleri, işledikleri tüm cinayetleri, yaptıkları tüm haksızlıkları taammüden gerçekleştirdiklerini gösteriyor." dedi.

Erdoğan, bir yıl önce 15 Temmuz gecesinde Türkiye'nin, tarihinin en büyük felaketlerinden birinin eşiğinden döndüğünü ifade etti.

Feto ihanet çetesi mensupları tarafından başlatılan darbe girişiminin milletin feraseti ve cesareti sayesinde başarısızlığa uğratıldığını belirten Erdoğan, "Türkiye'nin bir daha böyle bir musibetle karşı karşıya kalmaması için öncelikle bu ihanet çetesi mensuplarının hak ettiği cezaları mutlaka almalarını sağlamalıyız. Dikkat ediniz bu ihanet çetesine mensup olup da yaptıkları için nedamet getiren, samimi pişmanlık duyan neredeyse kimse yoktur. Bu durum sergiledikleri tüm ihanetleri, işledikleri tüm cinayetleri, yaptıkları tüm haksızlıkları taammüden gerçekleştirdiklerini gösteriyor. Mahkemelerdeki şovları cesaretlerinden değil, dünyevi gözlerinin de, kalp gözlerinin de kararmış olmasından kaynaklanıyor." diye konuştu.

"ACI AKIBETTEN KURTULAMAYACAKLAR"

Erdoğan, pervasızlıklarının, kaybedecek bir şeyi kalmamış insanların psikolojisini yansıttığına işaret etti.

"Ne yaparlarsa yapsınlar kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaklar." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, onların tüm dünyada propagandasını yaptıklarının aksine bir hukuk devleti olduğu için böyle davranabiliyorlar. Kendi hallerine bıraksak milletimiz bunları sokakta tükürüğüyle boğar. Bu süreçte bizlere düşen görev, milletimize olan borcumuzu ödemek için bu hainlere hiçbir yerde ve hiçbir şekilde fırsat vermemektir. Cumhurbaşkanı olarak külliyeden görevlendirdiğim arkadaşlarım, şahsi avukatlarım ve ilgili bakanlıklarımız aracılığıyla mahkemeleri günü gününe takip ediyoruz."





"MAHKEMELERDE HAZIR BULUNMANIZI

ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUM"

Adli tatilin yakın zamanda başlayacağını ve eylül, ekim aylarına kadar bir boşluk olacağını anımsatan Erdoğan, daha sonra yargının görevini sürdüreceğine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticileri olarak sizlerden de mahkemelerde hazır bulunmanızı özellikle rica ediyorum. Bunları takip etmelisiniz ve bu onların şovlarına falan fırsat vermeyecek. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize moral vermek, aynı zamanda meydanı bu alçaklara bırakmamak için süreç tamamlanana kadar mahkemeleri hem fiziki olarak hem de işlemler açısından çok yakından takip etmelisiniz. Gördüğümüz eksiklikleri, aksaklıkları, yapacağımız katkıları Adalet Bakanlığımıza ve diğer ilgili arkadaşlarımıza bildirmenizi rica ediyorum. Cumhurbaşkanlığında Devlet Denetleme Kurulunu tamamıyla bu işle görevlendirmiş bulunuyorum. Devlet Denetleme Kurulunun dışında da ayrıca yine görevlendirdiğim arkadaşlarım var."

Erdoğan'dan STK temsilcilerine mahkemelere katılın çağrısı VİDEO

"YÜKÜMÜZE OMUZ VERMENİZİ BEKLİYORUM"

Başdanışmanlarının İstanbul ve Ankara'da yargının devam eden sürecini takip ettiklerini aktaran Erdoğan, "Bu bizim, 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere milletimize karşı bir borcumuzdur. İçeride ve dışarıda, beka mücadelesi verdiğimiz bu kritik dönemde sivil toplum kuruluşlarımızın siz kıymetli temsilcilerinden yükümüze omuz vermenizi bekliyorum." dedi.

İftar sofrasında bir araya gelmekten dolayı duyduğu bahtiyarlığı ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm katılımcıların Ramazan Bayramını tebrik etti.