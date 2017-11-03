taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.995
USD
3,8003
EURO
4,4320
ALTIN
156,05
PETR
60,6700

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'bazı kanunlarda değişiklik' ve 'Sırbistan ile yardımlaşma anlaşması'nın bulunduğu kanunları onayladı.

03.11.2017 - 02:24
  1. Haberler
  2. İç Haber

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca iki kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kanunu onayladı

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7039 sayılı "Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 7040 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u onayladı.

İlginizi Çekebilir
Hakkari şehidinin naaşı baba evine getirildi
Hakkari'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak'ın naaşı, askeri uçakla memleketi Zonguldak'a geldi.
FETÖ'nün aranan imamı yakalandı
Darbe girişimine kalkışan FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki sözleşmeli subayların imamı olduğu belirtilen Gürdal T. yakalandı.
Tunceli'de terör örgütü PKK'ya darbe
Terör örgütü PKK'ya havadan ve karadan devam eden operasyonlarla nefes aldırılmıyor.
İkramiye kazanan talihli: Uyanık olmak lazım
İkramiye kazandığını tesadüfen öğrenen Mehmet Cihan, parayı iyi değerlendireceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

Abdullah Avcı'dan UEFA'ya hakem sitemi

47
Şirinler çetesi lideri yakalandı

Şirinler çetesi lideri yakalandı

22
Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

Puigdemont için tutuklama kararı çıktı

9
Konya'da 89 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Konya'da 89 kilo uyuşturucu ele geçirdi

1
Ağaoğlu Ampute Milli Takımı'na evlerinin tapularını verdi

Ağaoğlu Ampute Milli Takımı'na evlerinin tapularını verdi

8
Hakkari şehidinin naaşı baba evine getirildi

Hakkari şehidinin naaşı baba evine getirildi

0
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kanunu onayladı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM